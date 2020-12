Sebastian Coltescu c’est déjà l’histoire noire du Des champions. Le quatrième fonctionnaire qui a causé la suspension de PSG-Basaksehir a une longue histoire de scandales en Roumanie, où a eu des problèmes avec presque toutes les équipes de la Ligue. Ils ont demandé sa retraite à plusieurs reprises, la FIFA l’a rétrogradé en 2007 et il est descendu arbitre en deuxième division en Roumanie.

L’UEFA avait déjà le quatrième officiel PSG-Basaksehir en vue, comme le controversé Sebastian Coltescu seul Siroki Brijeg-Kairat Almaty avait sifflé cette saison en tant qu’arbitre principal premier tour de la Ligue Europa. Les saisons précédentes, Coltescu n’est pas dans les mémoires pour les matchs importants en raison de son faible niveau. Quant aux équipes espagnoles, il a dirigé un Atlético-Galatasaray de la Ligue de la jeunesse.

Fait intéressant, avant d’être dans le groupe du PSG-Basaksehir, Sebastian Coltescu avait déjà participé en tant que quatrième officiel du dernier jour de la Ligue des champions, au Shakhtar-Real Madrid qui a été joué à Kiev et s’est terminé par la douloureuse défaite des hommes de Zidane. Dans son pays, il siffle dans la première division de Roumanie. Il a sifflé sept matchs cette saison et en compte 270 dans sa carrière controversée.

Ses soirées les plus controversées

Le 23 novembre, Coltescu était un protagoniste controversé dans les médias Gaz Metan -FCSB pour certaines décisions inexplicables. Adrian Porumboiu, ancien arbitre roumain et ancien manager du FC Vaslui, a durement attaqué le quatrième officiel du PSG-Basaksehir après ce match en Roumanie: «Toute la carrière de Coltescu est pleine de moments sombres. Vous avez peut-être du talent, mais vous pouvez faire autre chose, de la musique ou de la danse. En arbitrage, il doit être impartial “. Et il a ajouté, pour ne pas manquer: «Tout le monde devrait comprendre qu’un arbitre est autorisé à faire des erreurs humaines, mais cela ne fait pas des années. Il n’y a pas de jeu dans lequel il n’intervient pas directement dans le résultat final».

Le légendaire Gigi Becali, après qu’un FCSB-Victoria Branesti ait sifflé Coltescu en 2010, l’a également critiqué très durement: Je pense que Coltescu devrait être retiré! J’arbitre mieux que lui! Il a commis de grosses erreurs depuis le début du championnat. Les arbitres corrompus n’existent plus en Roumanie, ils sont simplement mauvais ».

Mais sans aucun doute le match le plus controversé de Coltescu, jusqu’au PSG-Basaksehir mardi dernier, s’est déroulé en 2015, entre Astra et Steaua. Le duel s’est terminé par trois buts refusés pour le Steaua, qui a perdu 2-0 et s’est également plaint d’avoir pardonné l’expulsion d’un attaquant d’Astra (Cojocaru) pour une attaque, pour laquelle il n’a montré que du jaune. La commission des arbitres roumaine l’a mis dans le réfrigérateur et il a été retiré par l’UEFA du duel Europa Leaque qu’il avait désigné entre Zilina et Athletic.

Déjà en 2013, le quatrième arbitre controversé du PSG-Basaksehir a sauté aux couvertures en Roumanie pour avoir six joueurs expulsés au Métan Petrolul-Gaz. L’un de ceux qui ont vu le rouge, Sergiu Muth, lui a demandé une explication si véhémente que Coltescu lui-même n’a eu d’autre choix que de l’attraper par le cou pour se défendre.

Tremblement de terre en Roumanie et en Turquie

Cristian Balaj, l’arbitre roumain le plus prestigieux de la FIFA qui préside l’Agence roumaine antidopage, a évoqué la performance du quatuor d’arbitres PSG-Basaksehir dans ProSport: «Je ne connais pas tous les détails, mais j’ai une opinion. Si Sebastian Coltescu est allé utiliser des mots racistes avec le joueur blessé, alors ce n’est pas acceptable.. Si vous avez eu une discussion avec Hategan, interne, dans laquelle le sens péjoratif ne doit pas être interprété, mais pour identifier quelqu’un et ne pas offenser, alors les choses, même si elles sont sensibles, sont différentes ».

Balaj défend cependant que le quatuor d’arbitres dirigé par le PSG-Basaksehir n’est pas raciste: «Je les connais très bien, ils n’ont jamais offensé personne, ni à cause de la couleur de leur peau, ni à cause de la religion ou autre. Ils sont très respectueux de tous les joueurs. Il est vrai, cependant, que c’était une situation qui aurait pu être évitée et ce sera aussi un exemple pour d’autres arbitres ».

Un autre ancien arbitre roumain, Ion Craciunescu, estime que tout ce qui s’est passé au Parc des Princes laissera son pays très marqué dans le concert européen: «L’arbitrage roumain a perdu énormément à travers ces dirigeants incompétents, qui n’ont pu mettre Balaj ou Tudor en tant que président après leur retraite. Nous sommes en chute libre, et ce qui s’est passé ce soir sera une dalle difficile à soulever pour l’arbitre roumain ».

Enfin, même le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a évoqué ce qui s’est passé au PSG-Basaksehir: «Je condamne fermement le commentaire raciste adressé à Pierre Webo et je pense que l’UEFA devrait agir immédiatement. Nous ne sommes pas indifférents au racisme et à la discrimination dans le sport et dans la vie en général!».