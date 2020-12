PSG et Basaksehir ils ont dit “non au racisme” avec un acte émotionnel quelques minutes avant le début du match de Ligue des Champions qui a dû être suspendu mardi dernier après le quatrième officiel du match dit “noir” à Webó, deuxième entraîneur de l’équipe turque. Les footballeurs ont imité le geste classique de Black Lives Matter au milieu de terrain.

Et est-ce qu’après l’événement de jeudi dernier dans le Parc des Princes qui a fait le tour du monde ces dernières heures, les deux équipes en ont fait une ode et un rejet du racisme quelques heures avant le début du duel. Dans le stade de l’équipe parisienne, des toiles ont été fixées qui soulignaient que “Paris uni contre le racisme” et que dire “non au racisme”.

🔴 “Paris uni contre le racisme” 🔵 pic.twitter.com/0MIF8GRPla – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 9 décembre 2020

De plus, tous les joueurs ont sauté sur le terrain vêtus de maillots anti-racisme (les boucliers des deux équipes avec le slogan apparaissaient “Non au racisme”) et quelques minutes avant le début du match, tout le monde s’est rendu au centre du terrain pour s’agenouiller (accompagné de l’équipe d’arbitrage dirigée par le Néerlandais Danny Makkelie) et lever le poing vers le ciel, le geste classique de Black Lives Matter. Immédiatement après, le ballon a commencé à rouler sur le terrain de jeu des heures après un geste raciste qui a fait le tour du monde. Paris a dit non au racisme.

Le genou au sol. Poing haut. Non au racisme. # LaCasadelF Fútbol pic.twitter.com/mBfduCURE2 – Football in Movistar + (@MovistarFutbol) 9 décembre 2020

le PSG et Istanbul Basaksehir du dernier jour de la phase de groupes du Ligue des champions a dû être suspendu mardi dernier après le quatrième arbitre du match, Sebastian Coltescu, a commis un acte raciste après avoir appelé le deuxième entraîneur de l’équipe turque, Webó, noir. Le deuxième entraîneur a été expulsé et ce mercredi le UEFA il a emporté le carton rouge. De son côté, l’arbitre a demandé pardon sur son profil officiel sur les réseaux sociaux. L’arbitre, d’origine roumaine, pourrait recevoir une sanction sévère de la plus haute organisation de football au niveau européen. Dans les semaines à venir, on saura combien de temps Coltescu restera loin du terrain.