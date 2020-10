Mis à jour le 28/10/2020 à 10:41

Maintenant, ils sont prisonniers de leurs propres accords. Pour lui PSG ce ne sera pas si facile de laisser de côté Thomas Tuchel de la direction technique de l’équipe parisienne, en raison d’un facteur millionnaire qui arrêterait le départ du coach: pas moins de 10 millions d’euros, comme l’a révélé ce mercredi le journal “Le Parisien”.

«Le PSG n’a pas les moyens de signer ni de divorcer. Huit mois après la fin du contrat de Tuchel, se passer de l’Allemand et de ses entraîneurs les obligerait à trouver au moins 10 millions d’euros », précise le journal.

L’entraîneur a entretenu des relations tendues ces dernières semaines avec le directeur sportif du club, le Brésilien Leonardo.

Après avoir perdu 1-2 lors de la première journée de Ligue des champions contre Manchester United au Parc des Princes, l’équipe la jouera ce soir contre le turc Basaksehir.

“Le Parisien” voit le limogeage de l’entraîneur peu probable même en cas de défaite, à moins que les propriétaires qatariens du club ne décident de faire demi-tour.

“Leonardo doit se contenter de ce qu’il a car il ne peut pas avoir ce qu’il voudrait”, dit le journal. .

Il n’a pas peur pour son avenir

Lors de la conférence de presse tenue avant le match contre Istanbul Basaksehir, l’Allemand a déclaré ne pas s’inquiéter de ce qui va lui arriver au PSG.

«Je ne me sens pas en danger. Nous jouons au football. Je sais comment je travaille. Un entraîneur ne doit jamais avoir peur d’un résultat. Ce n’est pas possible. Je sais comment on prépare les matchs, comment on est ensemble, le reste ne m’intéresse pas », a déclaré Tuchel.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE