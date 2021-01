Mauricio Pochettino a offert sa première conférence de presse, avant duel ce mercredi après-midi contre Saint-Étienne pour la 18e journée de Ligue 1. L’entraîneur argentin a confirmé l’absence de Neymar et n’a pas évité les questions sur la possible arrivée de Lionel Messi ou Dele Alli, dans le prochain marché des transferts d’été.

La presse parisienne a demandé si le DT demandera aux “ Rois Mages ” l’arrivée de Leo. «Le Père Noël a déjà fait un excellent travail et m’a donné l’opportunité de revenir après 20 ans. Nous savons ce qu’exige ce club et ses répercussions car c’est l’un des plus grands clubs ou le plus grand du monde, nous allons donc laisser ces rumeurs pour plus tard », a déclaré l’entraîneur de Tottenham.

Mauricio Pochettino Il a également commenté la demande de Neymar de se remettre avec Lionel Messi. «Comprenez que nous sommes arrivés il y a quelques jours et nous nous concentrons sur l’adaptation, sur la connaissance les uns des autres. Ces questions maintenant, bien que pour vous cela soit d’un grand intérêt, il y aura sûrement du temps à l’avenir pour en parler », a précisé le DT de PSG.

Aux questions de Lionel Messi ceux du volant Dele Alli ont été ajoutés, qui sonne aussi pour arriver au Parc des Princes. «J’ai déjà dit qu’à l’avenir, il y aura du temps pour parler de ces choses. Mais toujours un grand joueur est le bienvenu à Paris », a déclaré le stratège argentin.

La position de Neymar sur le terrain était également une question à clarifier. «Quand il reviendra, nous verrons l’endroit pour qu’il puisse exprimer sa meilleure version. Les systèmes ne sont qu’un point de départ. On parle toujours d’animations, d’organisations. Les leaders sont des leaders, chacun a sa manière de l’exprimer. Nous avons un groupe qui a la capacité de diriger et plus il y en a sur le terrain, dans les vestiaires, dans toutes les structures, nous serons beaucoup mieux », a-t-il déclaré. Pochettino. L’entraîneur prépare tout pour le duel contre l’équipe de Miguel Trauco.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER