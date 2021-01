Mauricio Pochettino a moins d’un mois sur le banc PSG et son arrivée reste encore un sujet de conversation dans les principaux médias français. Le travail du sélectionneur argentin a été mis en avant après avoir remporté le titre national de Super Coupe contre l’Olympique de Marseille (2-1), mais ce n’est plus le moment de parler de football professionnel, pour les Gaulois.

Jeudi, au-delà du résultat sportif, le journal L’Equipe a publié une note concernant le stratège argentin et le salaire qu’il a convenu avec le conseil d’administration de la capitale. Les médias susmentionnés indiquent que l’ancien Tottenham est devenu le DT le mieux payé de l’histoire de l’institution.

Pochettino prend 550 mille euros par mois, sans tenir compte des bonus supplémentaires inclus dans le contrat qu’il a signé avec «Les Parisiens». Ainsi, le Santa Fe a empoché un chiffre qui dépasse les sept millions d’euros par an.

Le même journal précise que plus tard, lorsqu’il atteindra sa dernière campagne au PSG mi-2022, l’entraîneur pourra atteindre 670 000 euros par mois, un chiffre qui porterait le total à huit millions d’euros par an.

Pochettino, l’entraîneur le mieux payé du PSG

L’Equipo a fait une comparaison des salaires de Pochettino et du reste des entraîneurs qui sont passés par l’institution française au stade Nasser Al-Khelaïfi. L’Argentin surpasse de peu Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel, tous deux avec 500 mille euros par mois, tandis que Laurent Blanc a reçu 400 mille euros sur son compte.

D’un autre côté, «Poch» a un salaire plus élevé que son temps avec Tottenham. Lorsqu’il était avec les «Spurs», le DT en a empoché six millions par an et lors du renouvellement, l’offre du président Daniel Levy en a levé quatre millions de plus. La vérité est qu’entre le Santa Fe et les Anglais, il y a encore une dette en suspens, car le stratège s’attend à une compensation de 23 millions.

