Son départ n’était qu’une question d’heures. Et même pas battre le Racing Strasbourg 4-0 mercredi ne lui a sauvé la tête. Enfin, Thomas Tuchel a cessé d’être entraîneur du PSG, six mois après la fin de sa dernière saison de contrat avec le club de la capitale, selon le site internet du journal L’Équipe.

La décision a été prise après que l’équipe a terminé première de son groupe en Ligue des champions, où elle sera mesurée en huitièmes de finale contre Barcelone, mais après plusieurs désaccords avec le conseil d’administration, en particulier avec le Brésilien Leonardo.

Le ‘court-circuit’

L’entraîneur allemand s’est exprimé après le match du PSG et a déclaré que «les attentes ici sont extrêmes, à l’intérieur et autour du club. On a le sentiment que la reconnaissance, notamment en championnat français, n’est pas la même qu’au Bayern, par exemple. Ils nous disent toujours que nous avons Di María, Mbappé et Neymar, que c’est normal de gagner à Bordeaux, que ce n’est pas un exploit ».

Tuchel a ajouté que «honnêtement, pendant les six premiers mois, je me suis demandé:« Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien des sports, un ministre des sports? Où est mon rôle d’entraîneur dans un club comme celui-ci?

Le substitut

Selon «Radio Montecarlo», le PSG aurait déjà avancé des discussions avec Mauricio Pochettino. L’Argentin, ancien entraîneur de Tottenham, est également sans équipe et serait celui choisi pour occuper le poste qu’il laisse vacant Tuchel.

Parmi les autres noms qui ont sonné récemment pour le banc parisien, on trouve Allegri ou Motta.

Tuchel arrivé a PSG le 14 mai 2018 et pendant tout ce temps, il a remporté deux ligues, deux coupes et deux super coupes en France et a réussi à mener l’équipe à la finale de la Ligue des champions l’année dernière, où ils lui sont tombés Bayern.

