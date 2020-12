Mis à jour le 12/09/2020 à 13:18

Les joueurs et arbitres du duel entre Paris Saint-Germain et Basaksehir Istanbul, interrompu mardi après accusations de racisme à l’organe d’arbitrage, a fait un geste émotionnel et solidaire contre le racisme avant de reprendre le match ce mercredi.

Avant le coup d’envoi, les joueurs des deux équipes et les arbitres se sont regroupés dans le cercle central, au lieu de s’aligner sur le terrain, à genoux et tenant un poing pendant que l’hymne de la Ligue des champions jouait.

De plus, les footballeurs portaient un maillot avec le slogan de l’UEFA «Non au racisme» («Non au racisme») et parsemé des logos des deux équipes lorsqu’ils quittaient les vestiaires et pendant leur échauffement.

Le PSG et Basaksehir doivent jouer les 76 minutes restantes de leur match de Ligue des champions ce mercredi à partir de 12h55.

Le match a été interrompu après que l’entraîneur adjoint de l’équipe turque, Pierre Achille Webó, a été indigné d’avoir été désigné comme “noir” par le quatrième officiel.

Après plusieurs minutes de conversations tendues au bord du terrain, les joueurs des deux équipes ont quitté le terrain, un acte sans précédent d’une énorme résonance.

Le seul objectif sportif du match est la première position du bracket H pour le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, alors que l’équipe turque est éliminée.

