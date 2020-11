Argentine contre. Pérou LIVE | LIVE | GRATUIT | STREAMING se verra ce mardi au Stade National pour le quatrième tour des Qualificatifs Qatar 2022. L’équipe «Albiceleste» espère conserver les trois points et se remettre du match nul que le match contre le Paraguay a laissé; tandis que le bicolore cherchera la victoire pour ajouter sa première victoire.

Date, heures et chaînes pour Argentine vs. Pérou

Le duel de qualification aura lieu mardi à partir de 19h30 au Stade National. Le duel sera diffusé sur les signaux de Latina TV et Movistar Deportes au Pérou et sur les signaux de TV Pública et TyC Sports en Argentine. Rappelez-vous également que sur Derpor.com vous aurez la minute par minute, les buts et tous les incidents afin de ne manquer aucun détail.

Pérou – 19h30Mexique – 18h30 Argentine – 21h30 Paraguay – 21h30 Colombie – 19h30 Equateur – 19h30 Chili – 21h30 Uruguay – 21h30 Venezuela – 20h30 Bolivie – 20h30 États-Unis (Miami, New York) – 19h30 États-Unis (Los Angeles) – 16h30 Espagne – 1h30 France – 1h30 Italie – 1h30 Panama – 19h30

L’entraîneur de l’équipe nationale d’Argentine, Lionel Scaloni, a rendu public ses onze titres sans garder aucun mystère lors de la conférence de presse qu’il a donnée ce lundi. L’entraîneur a assuré que Franco Armani serait à nouveau présent au but et que Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi et Nicolás Tagliafico se placeraient sur la ligne défensive. Le volant sera composé de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes et Giovani Lo Celso. Enfin, l’attaque sera menée par Lionel Messi, Nico González et Lautaro Martínez.

Après le nul contre le Paraguay (1-1) à La Bombonera, l’équipe dirigée par Lionel Scaloni a continué avec le travail physique, en pensant au Pérou vs. L’Argentine et lundi soir débarquera à Lima afin que tous les joueurs soient prêts pour le duel contre le Pérou.

D’un autre côté, Lionel Messi attendre sa mauvaise séquence dans le Pérou vs. Argentine, car jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de marquer un seul but pour l’équipe nationale péruvienne au cours de toute sa carrière de footballeur. Pour cette raison, le joueur tentera de toutes ses forces de marquer ce mardi et d’apporter un grain de sable pour que son équipe remporte la victoire.

Pendant ce temps, l’entraîneur de l’équipe nationale péruvienne a donné une conférence de presse et a évoqué le match contre l’Argentine, il a assuré que bien qu’il n’ait accumulé qu’un seul point jusqu’à présent, l’équipe ne sortira pas pour attaquer avec tout, mais envisagera un stratégie selon le rival.

«Vous devez travailler ce jeu, pas seulement aller attaquer. Je ne vois pas que l’Argentine est mauvaise, elle est bien positionnée, même si le match suivant n’a pas gagné, c’est une bonne approche du Paraguay qui leur a coûté. Ils vont travailler pour gagner mais n’avoir qu’un seul point nous oblige à partir », a déclaré l’entraîneur.

Dans la même conférence, Gareca a évoqué la propriété éventuelle de Gianluca Lapadula qui a accumulé quelques minutes dans le match contre le Chili, lorsqu’il est entré dans le jeu pour remplacer Raúl Ruidíaz. “Je n’ai pas encore résolu le problème, mais il a des chances aussi bien que Raúl”, a-t-il déclaré.

Argentine vs. Pérou: emplacement du stade

