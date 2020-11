▲ Omar Fernández célèbre son score, qui a ouvert la voie à la victoire de Puebla Photo Jam Media

Jeudi 26 novembre 2020, p. a15

Avec un but dans les premières secondes du match et un but contre son camp, Puebla a mis les pieds en demi-finale du tournoi Guardianes 2020 après avoir battu le superleader León 2-1, hier lors du match aller des quarts de finale disputés au stade Cuauhtémoc. , où une minute de silence a été observée pour la mort de Diego Armando Maradona.

Juste à la minute 1, La Franja a surpris les émeraudes et a porté le score à 1-0 sur le tableau de bord, après qu’Omar Fernández ait fait un excellent jeu individuel pour se faufiler dans la surface et envoyer un tir croisé qui a laissé Rodolfo Cota sans aucune chance.

Avec un score précoce et une motivation complète après avoir éliminé le champion en titre Monterrey au repêchage, Puebla est allé à l’attaque et a rapidement dominé la possession du ballon; Cependant, les élèves d’Ignacio Ambriz ont réagi à temps et ont également commencé à rôder dans le but opposé.

Cependant, l’équipe locale a réussi à déplacer à nouveau les cartes en leur faveur, puisqu’elle a obtenu le 2-0 grâce à un but contre son camp d’Andrés Mosquera à la minute 37. Christian Tabó a sauvé le ballon sur la ligne de fond et a envoyé une passe à centre de la surface à son coéquipier Santiago Ormeño, qui n’a pas pu terminer parce que le joueur de León s’est mis en travers de son chemin, et dans sa tentative de dégagement, il a fini par clouer le ballon dans son propre but.

Dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, à la minute 43, la boîte Fiera a réduit les distances et a mis le 2-1 sur le tableau de bord avec une pénalité maximale. L’arbitre Erick Yair Miranda a prononcé le penalty après que le joueur de Puebla Javier Salas ait renversé Jaine Barreiro dans la zone après un tacle puissant. Ángel Mena était chargé d’exécuter la charge depuis les onze marches, et avec un tir précis envoyé au centre, il a réussi à battre Nicolás Vikonis.

Après le score, il y a eu une poussée de colère, qui aurait été causée par une insulte de Mena envers Vikonis et qui s’est terminée par un avertissement pour les deux joueurs.

Dans le complément, León est sorti avec tout à la recherche de sauver au moins l’égalité, et a généré des arrivées via Emanuel Gigliotti et Fernando Navarro, mais leurs tirs n’étaient pas précis et ils n’ont pas atteint l’objectif, ils sont donc repartis avec une douloureuse défaite. .