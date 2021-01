De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 10 janvier 2021, p. a11

Pumas a commencé le tournoi des Guardianes 2021 de la Liga Mx avec une victoire 2-0 sur Tijuana, dans les installations de Cantera. Les filles universitaires ont sauvé la victoire dans la dernière ligne droite avec des buts des renforts Dinora Garza (82) et Patricia Jardón (90 + 3).

Ileana Dávila, entraîneur de l’équipe universitaire, a choisi des joueurs bien connus pour les onze de départ et a laissé les cinq renforts sur le banc. Le duel était clos, avec une équipe féline qui cherchait des options d’attaque bien qu’il ait été arrêté à plusieurs reprises par le gardien de Tijuana, Itzel González.

La controverse est venue quand Edna Santamaría a dévié le ballon sur un corner, l’équipe Xolas a demandé un penalty, mais le sifflement Itzel García n’a pas signalé de faute.

Peu de temps après, les forces frontalières ont créé un danger avec une offensive menée par Renae Cuéllar, mais le but a été refusé lorsqu’il a envoyé des tirs déviés ou lorsqu’il a rencontré le gardien Melany Villeda.

Lorsque le match a commencé à perdre du rythme, la directrice technique des Pumas Ilena Dávila a déplacé ses pièces et a envoyé Dinora Garza et Patricia Jardón sur le terrain, des changements qui seraient vitaux pour remporter la victoire.

Le premier but est venu à la minute 82, lorsque Dinora a reçu une passe sur le bord de la surface et sans hésitation il a terminé avec puissance un tir qui a d’abord touché le poteau puis est entré dans le but. Le but a déséquilibré à la fois l’équipe de Tijuana et l’entraîneur Franky Oviedo, qui s’est retourné pour voir son personnel d’entraîneurs avec un visage de résignation.

Mais le duel était toujours en vie et dans les derniers instants, une erreur de Tijuana a donné aux félins l’occasion d’augmenter l’avantage. Yadira Toroya a commis une faute dans la surface et le siffleur a marqué un penalty pour Pumas, qui a été chargé par Patricia Jardón de condamner la victoire.

À la fin, Franky Oviedo s’est plaint de l’arbitrage en s’assurant que s’il y avait VAR dans cette Ligue, c’était une pénalité très claire pour Xolas en référence à une main qui n’était pas marquée.