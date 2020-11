De la rédaction

Dimanche 8 novembre 2020

Pumas a mal commencé: leur gardien partant, Alfredo Talavera, a été blessé lors de l’échauffement et a été relevé par Julio González. De plus, il a joué avec un score contre, mais l’équipe universitaire est revenue et grâce à un doublé angoissant de Dinenno, il a réussi à battre Cruz Azul 2-1 et à entrer dans la Liguilla comme deuxième, avec l’Amérique troisième, La Maquina comme quatrième et leader. indiscutable Leon.

La machine a montré un meilleur jeu pendant la majeure partie du match. Il était sur le point d’ouvrir le score lorsque Cabecita Rodríguez a tiré dans la porte ouverte, mais Nicolás Freire a sauvé d’une tête au-dessus de la ligne.

Ils sont revenus en seconde période, toujours à zéro, et aussitôt il y a eu un penalty du doute contre Pumas, mais il a été annulé par un céleste mal placé. Quelques minutes plus tard, à 52 ans, Cabecita a dessiné la marque pour envoyer le ballon à Orbelín Pineda, qui a surpris le gardien de Puma pour 1-0.

Puis il y eut un penalty contre les auriazules, mais Cabecita manqua. L’avantage semblait définitif et à 85 ans, Juan Dinenno donnait la tête pour le match nul pour Pumas.

Ce résultat devait être satisfait des deux côtés. Mais Dinenno était irrépressible et à 89 ans, il a sauté dans le bleu derrière et a obtenu le but de la victoire.