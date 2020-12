▲ L’intrigue a semblé se répéter hier avec trois buts en première mi-temps et un à la fin, mais le ticket appartient aux félins.Photo Imago7

Lundi 7 décembre 2020, p. 5

Avec courage et dévouement, Pumas a refait surface pour réussir l’exploit de battre Cruz Azul 4-0 (total 4-4) de manière incroyable et de progresser pour une meilleure position dans le tableau jusqu’à la finale du tournoi des gardiens 2020, où ils affronteront León.

Juan Ignacio Dinenno (4 et 37), Carlos González (41) et Juan Pablo Vigón (89) ont marqué les buts des étudiants universitaires contre La Maquina – qui a de nouveau subi une croix bleue – et joueront une finale après cinq ans.

Des dizaines de fans félins ont oublié la pandémie de Covid-19 et sans suivre les mesures de distance saine, ils se sont rassemblés à l’extérieur du stade olympique universitaire pour encourager l’équipe.

La première erreur du céleste coach Robert Dante Siboldi a été de défendre l’avantage 4-0 obtenu au match aller. De plus, il a envoyé le gardien remplaçant Sebastián Jurado reposer Jesús Corona pour un coup au genou.

Conscient de la voie à suivre, Pumas n’a pas perdu de temps et a immédiatement marqué lorsque le ballon est tombé aux pieds de Dinenno sur un rebond, qui a poussé le ballon dans le but.

Les auriazules sont restées à l’affût et ont su bloquer les attaques de l’adversaire jusqu’à ce qu’elles réussissent à porter le deuxième coup. Sur un mur avec Alan Mozo, Juan Manuel Iturbe a terminé et le tir a été sauvé, mais Dinenno est apparu sur le rebond pour basculer à nouveau les filets.

Cependant, la célébration a été désactivée par la controverse, après que l’arbitre César Ramos Palazuelos a annulé le but, mais après les indications du VAR, il a validé le but.

Les chats ont tenu bon et peu après ont marqué le troisième, lorsque Vigón a envoyé une passe filtrée à Carlos González, qui a marqué sur un deuxième tir.

Vers la pause, l’arbitre a pointé un penalty pour Cruz Azul, mais encore une fois le VAR est intervenu pour signaler un précédent hors-jeu, sauvant les Auriazules.

Avec la tension à plein régime, dans le complément, La Maquina était pour des manquements au-dessus du but des locaux, tandis que les chats persistaient et vers la fin, Vigón est apparu avec un tir à l’intérieur de la zone pour sceller de façon spectaculaire la victoire.

A la fin, un émotif Andrés Lillini, entraîneur des Pumas, a déclaré que frapper avec un but au début nous a donné confiance, nous sommes allés devant courageux, aujourd’hui la griffe et la passion de l’équipe se reflétaient. De plus, il a demandé de la patience sur le campus, ces gars-là regardent vers l’avenir.

Un Siboldi réfléchi a regretté le résultat et reconnu que c’est de ma faute, c’est un échec de ne pas atteindre la finale, nous n’avions aucune marge d’erreur, aujourd’hui j’ai l’impression que j’ai laissé tomber le club et les fans, mais je chercherai à me venger.