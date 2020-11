Mis à jour le 11/01/2020 à 19:18

Bolivie se prépare pour les dates 3 et 4 de Éliminatoires sud-américains au Qatar 2022, pour lequel il fit connaître la liste de ses convoqués, parmi lesquels le nom de Henry Vaca. L’ancien attaquant de l’Universitario de Deportes pourrait ajouter des minutes dans le casting majeur de l’équipe des Highlands.

Cesar Farias, technicien de sélection Bolivie, a publié la liste des 30 joueurs appelés, parmi lesquels sept sont actifs dans des clubs étrangers, dont Vaca, qui travaille comme milieu offensif à l’Atlético Clube Goianiense.

Pour les duels contre l’Équateur et le Paraguay, les milieux de terrain Alejandro Chumacero, du Mexicain Puebla; Boris Céspedes, de la Servette suisse, et Danny Bejarano, du grec Lamia. Le jeune Leonardo Zabala, qui joue comme défenseur dans le Sub 20 de Palmeiras était également inclus.

🇧🇴Ce sont les invoqués de #LaVerde 💪 ⚽️La concentration débutera mercredi à La Paz 🏆 pic.twitter.com/iyZq5G4478 – LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) 1 novembre 2020

En plus de VacheIl y a aussi les attaquants Marcelo Martins Moreno, de Cruzeiro, et Jaume Cuéllar, de la Spal italienne. Concernant les autres positions sur le terrain, Farías a ajouté des joueurs de Bolívar de La Paz et Wilstermann de Cochabamba, qui n’étaient pas au premier appel pour les deux premières dates des qualifications.

Le casting de Farías commencera la concentration mercredi prochain à La Paz, selon la Fédération bolivienne de football (FBF), avant le premier affrontement contre l’Équateur, qui aura lieu dans la capitale, à plus de 3600 mètres d’altitude sur le 12 novembre prochain.

Le prochain match aura lieu à Asunción le 17 novembre lors de la quatrième journée des éliminatoires. Jusqu’à présent, la Bolivie n’a pas ajouté de points, après avoir chuté 5-0 lors de sa visite au Brésil et 1-2 à La Paz contre l’Argentine.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Découvrez l’histoire de Gianluca Lapadula

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER