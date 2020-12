Après l’annonce de l’acteur Kurt Russell, qui entend dire au revoir au monde du septième art avec un rôle tout à fait unique: le Père Noël ou le Père Noël, les adeptes du “Le rapide et le furieux” Ils sont préoccupés par le personnage qu’il joue dans cette franchise. Et c’est que M. Nobody, le pseudonyme d’un agent du gouvernement et agent d’infiltration, devient un élément fondamental de l’équipe de Toretto, étant un allié de confiance.

Les apparitions de M. Nobody dans “Fast and Furious” se produisent dans “Furious 7” quand il recrute l’équipe de Dominic Toretto pour l’aider à récupérer le précieux “ œil de Dieu ” en échange de les aider à trouver Shaw et dans “Le sort des furieux” où il organise une émeute en prison comme une distraction pour que Hobbs et Deckard Shaw puissent s’échapper.

Cependant, malgré le succès obtenu non seulement avec cette franchise, L’Américain de 69 ans a décidé de dire au revoir au monde du théâtre avec le film “The Christmas Chronicles 2”, diffusé par Netflix en novembre dernier.

Selon Chris Columbus, réalisateur du film qui a été vu sur la plateforme de streaming, Russell voulait fermer son travail à Hollywood avec un personnage très particulier. «Il m’a dit que je voulais entrer dans le coucher du soleil, c’est le dernier rôle que je joue. Il veut continuer à le faire. Au plus profond de son âme, il est engagé dans ce rôle. Cela signifie huit semaines à se faire pousser la barbe avec un peu plus de fioritures, à travailler sur le scénario tous les soirs avant de tourner avec moi. C’est un engagement intense. Et il prend cela très au sérieux », a-t-il publié Métro de l’Équateur.

QU’ARRIVERA-T-IL À M. DON NOBODY?

On ne sait toujours pas si l’acteur Russell quittera définitivement la franchise ou quelle serait la fin du rôle qu’il joue, depuis la dernière apparition qu’il a eue était dans “Fast and Furious 8”.

A partir de là, on ne sait pas si l’Américain a déjà enregistré pour le prochain film; Si tel est le cas, dans le neuvième opus, nous verrions M. Nobody pour la dernière fois, ce qui causerait beaucoup de tristesse aux amoureux de la saga, centré sur une série de films d’action largement concernés par les courses de rue.

Pour le moment, la production ou la direction n’a pas parlé à cet égard, donc l’attente est grande avant la décision de Kurt.

Dans le cas où il n’a pas enregistré pour le prochain épisode avec “The Fast and The Furious”, il pourrait apparaître, bien que pas physiquement mais seulement mentionné, comme cela s’est produit dans “Hobbs & Shaw”.

Kurt Russell est un acteur américain de 69 ans qui a tourné plus de quarante films, parmi lesquels: «Tide of Fire», «Overboard», «The Thing», «Hit in Little China», «Soldier», « Stargate “,” Tango and Cash “,” Breakdown “,” Tombstone, the legend of Wyatt Earp “,” Poseidon “,” Rescue in New York “,” Rescue in Los Angeles “, entre autres.

Depuis 1983, il est en couple avec l’actrice Goldie Hawn (une actrice avec laquelle il a joué dans “Outboard” en 1987), avec qui il a eu un fils nommé Wyatt Russell, dont le nom vient de Wyatt Earp. La famille réside à Vancouver, au Canada.