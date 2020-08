Les Penguins et les Maple Leafs ont été renvoyés de la bulle d’après-saison de la LNH il y a quelques semaines à peine; alors que les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020 se déroulent toujours bien, les deux équipes attendent déjà avec impatience la saison 2020-21.

Mardi, les deux franchises ont été impliquées dans un accord multi-joueurs qui a non seulement vu Kasperi Kapanen se réunir avec l’équipe et le directeur général qui l’ont repêché au premier tour en 2014 à Pittsburgh, mais a également vu les Maple Leafs ouvrir des pistes bien nécessaires. espace de plafond.

Voici un aperçu de l’échange et de la façon dont les deux équipes ont fait.

Les Maple Leafs ont reçu de Pittsburgh:

Sélection de première ronde des Penguins au repêchage de la LNH 2020 (15e au total), l’attaquant Evan Rodrigues, l’attaquant Filip Hallander et le défenseur David Warsofsky

Pingouins reçus de Toronto:

L’attaquant Kasperi Kapanen, l’attaquant Pontus Aberg et le défenseur Jesper Lindgren

Catégorie Maple Leafs: B +

Il est difficile de mesurer complètement où ce commerce atterrit sur l’échelle de classement des Leafs à partir d’aujourd’hui pour une myriade de raisons, y compris ce qu’ils font avec l’espace de plafond; combien ils ont re-signer l’agent libre restreint en attente Evan Rodrigues et ce qui se passe avec le choix de repêchage.

Le seul point positif est que le repêchage de 2020 est profond, et les chances d’obtenir un joueur de la LNH de qualité sont élevées pour Toronto à 15 ans; cependant, comme l’a noté le directeur général Kyle Dubas, les Leafs sont en mode gagnant-maintenant.

“Nous sommes prêts à faire certainement pour garder le choix, mais je pense que la place dans laquelle nous sommes avec notre équipe en ce moment, nous sommes également probablement ouverts à le faire si le bon accord est conclu pour quelqu’un qui pourrait nous aider. maintenant », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un appel Zoom. “Mais, nous passerons comme si nous allions sélectionner là-bas à 15.”

Dubas sur les discussions contractuelles avec les RFA Dermott et Mekheyev: “Nous allons entrer dans ces discussions avec eux. Je ne pense pas que l’une ou l’autre des situations soit trop complexe en termes de contrat.” Notes Mikheyev a des droits d’arbitrage, donc une résolution sera trouvée d’une manière ou d’une autre. – Kristen Shilton (@kristen_shilton) 25 août 2020

De plus, les Leafs ont dégagé un espace de plafond désespérément nécessaire en supprimant le plafond de 3,2 millions de dollars de Kapanen.

“Je ne pense pas que ce sera pour nous au fur et à mesure”, a déclaré Dubas, ajoutant plus tard dans l’appel qu’ils voulaient également de la flexibilité dans le libre arbitre ou pour les métiers. “Nous devions gagner une certaine flexibilité ou une plus grande flexibilité que ce que nous avons et nous devons nous occuper de notre propre entreprise avec (le défenseur Travis) Dermott, (l’attaquant Ilya) Mikheyev en tant qu’agents libres restreints. Cela nous donnera un peu d’espace, au-delà d’eux pour répondre en quelque sorte à tous les autres besoins que nous pensons avoir. “

La ligne bleue des Leafs a cependant besoin d’une refonte, qui devra être abordée plus tard dans le futur – potentiellement maintenant que cet espace de plafond est ouvert. Pour l’instant, Dubas and Co. a ajouté une profondeur en avant à Rodrigues – quelque chose que le directeur général des Leafs a mentionné était important pour le commerce et pourquoi il a été inclus dans l’accord – et un centre prometteur à Hallander.

Rodrigues devrait être signé pour moins d’un an et 2 millions de dollars avec les Penguins; il n’a joué dans aucun des matchs d’après-saison de Pittsburgh. Il a marqué 10 points en 45 matchs de saison régulière en 2019-2020 entre les Sabres et les Penguins, ajoutant une année solide en 2018-19 avec 29 points.

Il y a aussi beaucoup d’avantages pour Hallander, 20 ans, qui a été repêché au deuxième tour en 2018 et qui a attiré l’intérêt des Leafs à l’époque. Dubas a fait l’éloge du centre lors de l’appel, notant “qu’il a joué dans toutes les situations et était très responsable des deux côtés de la glace, de l’intelligence dans sa manière de jouer le jeu, en plus de son niveau de talent et de sa compétitivité”, avec Lulea HF (SHL) la saison dernière. Il a récolté 14 points en 27 matchs dans le premier rang de la Suède.

Filip Hallander à propos du message de Dubas: “Il a dit qu’ils me regardaient depuis longtemps depuis le moment où j’ai été repêché et avaient un œil sur moi et comment j’avais développé et des trucs comme ça … et pensaient que j’avais très bien joué et j’étais heureux échanger pour moi donc vraiment heureux … une très bonne première impression “https://t.co/d9oyQ0td6z – Mark Masters (@markhmasters) 25 août 2020

Pingouins grade: C +

Les Penguins sont en mode gagnant-maintenant et ont encore une fois donné beaucoup pour avoir une chance à une autre Coupe Stanley avec leur groupe de base qui comprend des gens comme Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Kapanen a un énorme avantage, mais vient de connaître une saison qui ne lui a valu que 36 points (13 buts, 23 passes) en 69 matchs à sa deuxième saison complète dans la LNH. Il a eu du mal dans la bulle et n’a récolté que deux passes lors de la ronde de qualification de Toronto. Comme il l’a dit, “Mon jeu était incertain.”

À seulement 24 ans, il apporte de l’expérience en matière de vitesse et de mise à mort; maintenant, il aura la chance de changer les choses en jouant avec Crosby ou Malkin.

“Kasperi est un bon jeune joueur qui apporte de la vitesse à notre alignement et joue comme nous le voulons”, a déclaré le directeur général des Penguins, Jim Rutherford. “Après l’avoir repêché, nous le connaissons en tant que joueur et pensons qu’il peut améliorer notre top-6.”

La plus grande perte dans ce commerce pour Pittsburgh est le choix au repêchage. Perdre le 15e choix au général dans un repêchage profond n’est pas génial pour un club qui n’aura plus de sélection qu’au troisième tour au plus tôt. Les Penguins n’ont pas non plus de premier tour au repêchage de l’année prochaine. Ils ont également abandonné une autre meilleure perspective à Hallander, après avoir échangé le défenseur Calen Addison à la date limite des échanges, ce qui a encore épuisé le système agricole.

Aberg est un solide AHLer qui compte 132 matchs dans la LNH à son actif avec les Predators, les Oilers, les Ducks, les Wild et les Leafs, ainsi que 18 matchs éliminatoires avec Nashville. Lindgren joue actuellement en Suède avec MODO. Il a de l’expérience avec certains des espoirs des Pens puisqu’il a joué sur HPK (Liiga) avec Emil Larmi, Niclas Almari et Valtteri Puustinen. Mais, comme prévu, Aberg et Lindgren sont des pièces de fond pour les mineurs.