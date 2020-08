La saga Yannick Ngakoue est enfin arrivée à son terme.

Les Jaguars ont expédié l’ailier défensif de 25 ans et la course extraordinaire aux Vikings tôt dimanche matin pour un choix de deuxième tour 2021 et un cinquième tour conditionnel en 2020, selon Adam Schefter d’ESPN.

Les Jaguars ont accepté d’échanger la franchise DE Yannick Ngakoue avec le Minnesota pour un choix de deuxième et conditionnel de cinquième ronde qui pourrait aller aussi haut qu’un choix de troisième tour, ont déclaré des sources de la ligue à ESPN. Ngakoue doit encore signer son offre, mais le commerce est en place et Ngakoue devrait être un Viking. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 30 août 2020

Ngakoue avait fait connaître son mécontentement de jouer pour Jacksonville au cours de la dernière année, en commençant par ses demandes de contrat, puis en se battant publiquement avec la propriété.

Maintenant, l’épopée de plusieurs mois est à sa fin. Voici comment les deux côtés se sont distingués:

Vikings: B +

Il est difficile de frapper n’importe quelle équipe qui échange pour un passeur de passes haut de gamme dans la NFL d’aujourd’hui: ces gars-là ne touchent vraiment pas souvent le bloc commercial, et quand ils le font, ils optent pour des prix élevés (voir: Mack, Khalil).

Ngakoue a 25 ans et a 37 1/2 sacs sur sa page de référence Pro Football, même si cela vient avec une histoire de défense contre la course discutable (il a amélioré cela en 2019, pour ce que ça vaut). Il y a une question de signabilité à long terme pour plusieurs raisons: le Minnesota est contre le cap et ne peut pas prolonger Ngakoue jusqu’à l’année prochaine. Bien qu’ils puissent faire beaucoup de mouvements pour atténuer la situation et faire de la place, cela semble être un cycle sans fin de problèmes de plafond pour naviguer vers le Minnesota.

Un deuxième et ce qui pourrait équivaloir à un choix de troisième ronde (si les Vikings gagnent le Super Bowl) est un gros prix à payer pour un gars qui peut ou non partir et que vous pouvez ou non signer, mais si vous êtes le Vikings et vous voyez une ouverture pour gagner un Super Bowl en 2020, alors il ne devrait pas y avoir beaucoup de place pour le débat pour améliorer la ligne défensive maintenant, surtout après avoir laissé Everson Griffin marcher en agence libre.

Jumeler Ngakoue et Danielle Hunter de l’autre côté avec une défense déjà chargée est une décision intelligente à faire pour le Minnesota.

Jaguars: B

Il n’y a pas longtemps, les Jaguars avaient un groupe défensif composé de Calais Campbell, Jalen Ramsey, Telvin Smith et Ngakoue, qui participaient au match de championnat de l’AFC et étaient sur le point de renverser les Patriots lors du match de championnat de l’AFC.

Cette époque est presque révolue et les Jags sont presque en train de se reconstruire, et quelques autres choix pour travailler dans le repêchage de la NFL 2021 – leur donnant 10 au total et quatre dans les deux premiers tours – leur donnant un très bon tremplin pour l’avenir.

Mais dans une intersaison où Jamal Adams – un sécurité et une sécurité qui n’intercepte pas le football – a été échangé contre deux choix de premier tour, pour Ngakoue pour être échangé contre un choix de deuxième tour et un cinquième conditionnel semble être une lumière retour sur sa surface. Les situations sont un peu incongrues, cependant: Adams est sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2021, tandis que Ngakoue peut frapper l’agence libre après cette saison. L’incertitude du futur plafond joue également sur le rendement.

Les pass rushers du calibre de Ngakoue ne sont pas souvent échangés, et quand ils le font, c’est à un prix élevé. La situation de Ngakoue est différente, cependant, compte tenu de ses exigences contractuelles, de l’imminence du libre arbitre et de l’incertitude du plafond futur compte tenu de l’effet du coronavirus. (La NFL a accepté de ne pas laisser tomber sous 175 millions de dollars la saison prochaine.)

C’est un assez bon retour pour un joueur qui n’avait plus aucun intérêt à jouer pour vous, qui avait appelé publiquement un copropriétaire d’équipe et qui n’était tout simplement pas dans les plans futurs. On a l’impression que cela pourrait être un peu plus, mais il est clair que les deux parties se sont terminées.