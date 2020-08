Dans l’état actuel des choses, la saison de football universitaire 2020 est au mieux ténue.

Les horaires hebdomadaires de chacune des 76 équipes FBS semblent faire l’objet de mises à jour quotidiennes, les équipes annulant ou reprogrammant en fonction des dernières informations sur la pandémie COVID-19. Cela dit, les premiers matchs de football FBS devraient avoir lieu dans à peine une semaine, marquant le début de l’une des saisons de football universitaire les plus étranges de ses 151 ans d’histoire.

Le week-end d’ouverture comprend 10 matchs, bien que les gens qui espèrent voir une représentation de Power 5 devront attendre une autre semaine. Tout compte fait, c’est une situation déroutante et mercurielle qui peut changer à tout moment.

Mais Sporting News est là pour vous assurer que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder non seulement la liste des matchs de la semaine 1, mais aussi les horaires de l’ACC, du Big 12 et de la SEC. Cela comprend les heures, les dates, les informations télévisées, les options de diffusion en direct et plus encore:

Quand a lieu le premier match de football universitaire en 2020?

Les premiers matchs impliquant des équipes FBS débuteront le jeudi 3 septembre. UAB (Conference USA) accueillera l’adversaire FCS Central Arkansas tandis que South Alabama (Sun Belt) se déplacera pour affronter Southern Miss (C-USA). Les deux matchs commencent à 20 h HE.

Les premiers matchs du samedi d’automne débuteront deux jours plus tard, le 5 septembre. Six concours comprenant des équipes indépendantes, du Groupe des 5 et du FCS auront lieu, bien que seulement deux (SMU contre Texas State et Stephen F. Austin contre UTEP) aient actuellement horaires programmés.

Le week-end d’ouverture de la saison de football universitaire 2020 se terminera le jour de la fête du Travail alors que la marine (AAC) accueille le BYU indépendant.

Comment regarder les matchs de football universitaire au cours de la semaine 1

LA TÉLÉ: ESPN; Réseau sportif CBS; fuboTV (essai gratuit de 7 jours)Direct: WatchESPN; CBS All Access

Dans l’état actuel des choses, seuls deux matchs seront télévisés à l’échelle nationale pendant le week-end d’ouverture du football universitaire: BYU chez Navy sur ESPN et South Alabama à Southern Miss sur CBS Sports Network. Ceux qui ont des abonnements au câble actifs peuvent diffuser simultanément ces jeux sur WatchESPN ou CBS All Access. Une autre option est fuboTV, qui propose un essai gratuit de sept jours.

Calendrier du football universitaire 2020: semaine 1

Au total, neuf matchs de football universitaire sont prévus pendant le week-end d’ouverture du football universitaire, bien qu’aucun d’entre eux n’inclut une équipe Power 5. Voici la répartition de l’ardoise du week-end d’ouverture:

Toutes les heures de l’Est

Jeudi 3 septembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

Le centre de l’Arkansas à l’UAB 20 h à déterminer South Alabama à Southern Miss 21 h CBS Sports Network

Samedi 5 septembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

État de l’Arkansas à Memphis à déterminer à déterminer Houston Baptist au nord du Texas à déterminer à déterminer Middle Tennessee à l’armée à déterminer à déterminer l’Est du Kentucky à Marshall à déterminer à déterminer SMU à l’État du Texas 19 h à déterminer Stephen F. Austin à UTEP 21 h à déterminer

Lundi 7 septembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

BYU à la marine 20 h ESPN

Quand commence la saison de football de l’ACC?

Date de début prévue: Semaine du 7 au 12 septembre

L’ACC devrait être la première conférence Power 5 à jouer en 2020, à commencer par Miami le 10 septembre. Cela dit, quatre des 15 équipes de l’ACC – Virginia, Boston College, NC State et Virginia Tech – ne joueront pas leurs anciennes propriétaires programmés pendant la semaine du 7 au 12 septembre. Virginia et Boston College ont annulé leurs matchs sans conférence, tandis que le match d’ouverture de NC State-Virginia Tech aurait été déplacé au 26 septembre après que le Wolfpack ait subi une épidémie de COVID-19.

Le programme de 11 matchs de la conférence comprend un concours non-conférence et 10 concours de conférence avant de se terminer par le match de championnat de l’ACC le 12 ou le 19 décembre. Voici la répartition complète du premier match de chaque équipe de l’ACC:

Jeudi 10 septembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

UAB à Miami à déterminer à déterminer

Samedi 12 septembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

N ° 1 Clemson à Wake Forest TBD TBD Duke au n ° 10 Notre Dame TBD TBD Syracuse au no 18 North Carolina TBD TBD Georgia Tech de l’état de Floride TBD TBD Western Kentucky à Louisville TBD TBD Austin Peay de Pittsburgh TBD TBD

Samedi 19 septembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

Virginia à Virginia Tech TBD TBD Boston College à Duke TBD TBD

Samedi 26 septembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

NC State at Virginia Tech À déterminer À déterminer

Quand commence la saison de football des Big 12?

Date de début prévue: Samedi 12 septembre

Le Big 12, tout comme l’ACC, débutera la semaine du 12 septembre, chaque équipe faisant face à un adversaire non à la conférence. La liste de la conférence des Big 12 commencera deux semaines plus tard, le 26 septembre. Le calendrier se termine le 5 décembre; le match de championnat de la conférence est prévu pour le 12 décembre, mais pourrait également être joué le 19 décembre.

Correspondre

Temps

chaîne TV

Missouri au n ° 5 Oklahoma TBD TBD UTEP au n ° 14 Texas TBD TBD Tulsa au n ° 15 Oklahoma State TBD TBD Louisiana au numéro 23 Iowa State TBD TBD Eastern Kentucky à West Virginia TBD TBD Houston Baptist au Texas Tech TBD TBD Arkansas State à l’État du Kansas À déterminer À déterminer Coastal Carolina à Kansas À déterminer À déterminer SMU à TCU À déterminer À déterminer Louisiana Tech à Baylor À déterminer À déterminer

Quand commence la saison de football de la SEC?

Date de début prévue: Samedi 26 septembre

La SEC prévoit de lancer sa saison le samedi 26 septembre, en lui donnant la dernière date de début de Power 5. Contrairement à l’ACC et au Big 12, son programme ne comprend que les adversaires de la conférence et une semaine de congé. Le dernier match de saison régulière est prévu pour le 5 décembre, suivi du championnat de la conférence le 19 décembre, deux semaines plus tard.

Voici la liste complète de la semaine d’ouverture de la SEC:

Correspondre

Temps

chaîne TV

No 3 Alabama au Missouri À déterminer À déterminer No 4 Géorgie à Arkansas À déterminer État du Mississippi à No 6 LSU À déterminer À déterminer No 8 Floride à Ole Miss À déterminer À déterminer Kentucky No 11 Auburn À déterminer À déterminer Vanderbilt No 13 Texas A&M À déterminer À déterminer N ° 25 Tennessee à Caroline du Sud À déterminer À déterminer