La Bundesliga allemande est l’une des compétitions sportives les plus regardées au monde, à la fois à la télévision et en personne.

Bien sûr, la pandémie de coronavirus actuelle a éloigné les foules de la plupart des événements sportifs du monde entier, mais l’élite allemande reste l’une des ligues de football les plus fascinantes à regarder dans le confort de votre maison.

Avec des stars internationales qui parsèment presque tous les alignements du circuit de 18 équipes, l’intérêt du monde entier est élevé. Et la Bundesliga contient certains des plus grands clubs du sport – tels que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund – donnant à la ligue un élément très important de paillettes et de glamour.

PLUS: Inscrivez-vous à ESPN + pour diffuser la Bundesliga en direct toute la saison

Le Bayern continue d’être l’une des équipes d’élite au monde, le club remportant un triplé national et le titre de l’UEFA Champions League. Les rencontres de Die Roten sont des rendez-vous, et en tant que champions, ils ont l’honneur d’aider à lancer la liste des matchs de cette saison avec un match d’ouverture vendredi soir.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le football de la Bundesliga aux États-Unis, y compris la date de début de la saison 2020-21, ainsi que des informations sur la télévision et la diffusion en direct.

Quand commence la saison de Bundesliga 2020-21?

1ère journée: Vendredi 18 septembre – dimanche 20 septembre

Comme indiqué, le Bayern a obtenu le droit de lancer la saison en tant que huit fois champion en titre de Bundesliga accueillant le FC Schalke le vendredi 18 septembre à 14h30 HE (ESPN, ESPN Deportes, ESPN +).

La majeure partie des rencontres de la première journée se jouera le samedi, comme c’est la norme.

1ère journée

Date Heure (HE) Fixture Stream / TV Vendredi 18 septembre 14h30 Bayern Munich vs Schalke ESPN +, ESPN / Deportes Samedi 19 septembre 9h30 VfB Stuttgart vs SC Freiburg ESPN + Samedi 19 septembre 9 : 30 h Eintracht Francfort contre Arminia ESPN + samedi 19 septembre 9 h 30 Union Berlin contre Augsburg ESPN + samedi 19 septembre 9 h 30 Werder Bremen contre Hertha ESPN + samedi 19 septembre 9 h 30 1. FC Koln vs Hoffenheim ESPN + Samedi 19 septembre 12h30 Dortmund vs Mönchengladbach ESPN + Dimanche 20 septembre 9h30 RB Leipzig vs Mainz ESPN + Dimanche 20 septembre 12h00 Wolfsburg vs Leverkusen ESPN +

Comment regarder la Bundesliga aux États-Unis

chaînes de télé: ESPN, ESPN2, ESPN Deportes (certains matchs)Direct: ESPN + (chaque match)

ESPN + est le siège de la Bundesliga aux États-Unis, avec des matchs sélectionnés également sur les réseaux linéaires de l’entreprise (ESPN, ESPN2, ESPN Deportes). Plus de 300 matchs de Bundesliga seront diffusés sur ESPN + en anglais et en espagnol dans le cadre d’un accord pluriannuel qui commence avec la saison 2020-21.

Quelles équipes sont en Bundesliga 2020-21?

Arminia Bielefeld et le VfB Stuttgart ont été promus en Bundesliga pour 2020-21, Fortuna Dusseldorf et SC Paderborn ayant été relégués en 2. Bundesliga. La liste complète:

AugsbourgHertha BSCUnion BerlinArminia BielefeldWerder BrêmeBorussia DortmundEintracht FrancfortSC Freiburg1899 Hoffenheim1. FC KolnRB LeipzigBayer LeverkusenMainz 05Borussie MonchengladbachBayern MunichSchalke 04VfB StuttgartVfL Wolsfburg