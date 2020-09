L’une des plus anciennes ligues du monde, la Serie A reste une attraction populaire pour les fans de football du monde entier.

Le circuit italien compte certains des clubs les plus connus de l’histoire du jeu, ainsi que certaines des plus grandes personnalités à avoir jamais frappé un ballon. Cristiano Ronaldo revient pour sa troisième saison dans les rayures noires et blanches de la Juventus, et il projette une fois de plus de faire partie des meilleurs buteurs de Serie A. Le Zlatan Ibrahimovic sans âge a marqué 10 buts en seulement 18 apparitions pour l’AC Milan la saison dernière, et avec une campagne complète devant lui, personne ne serait assez stupide pour le compter hors de la course au Soulier d’Or.

La Juve étant à nouveau favorisée pour remporter le Scudetto, il incombe à certains des autres géants de la ligue – Inter, Milan, Roma, Atalanta – de détrôner le club le plus dominant de l’histoire de la ligue.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le football de Serie A aux États-Unis, y compris la date de début de la saison 2020-21, ainsi que des informations sur la télévision et la diffusion en direct.

Quand commence la saison de Serie A 2020-21?

1ère journée: Samedi 19 septembre – lundi 21 septembre

Fiorentina vs Torino est le premier match de la nouvelle saison, l’un des deux matches prévus pour le samedi de la première journée.

La plupart des rencontres tout au long de la saison tombent le samedi ou le dimanche.

1ère journée

Date Heure (HE) Fixation Diffusion en direct / TV Samedi 19 septembre 12 h Fiorentina vs Torino ESPN + Samedi 19 septembre 14 h 45 Hellas Verona vs Roma ESPN + Dimanche 20 septembre 6 h 30 Parme vs Napoli ESPN 2 Dimanche 20 septembre 9 h Gênes vs Crotone ESPN + Dimanche 20 septembre 12 h Sassuolo vs Cagliari ESPN + Dimanche 20 septembre 14 h 45 Juventus vs Sampdoria ESPN + Lundi 21 septembre 14 h 45 Milan contre Bologne ESPN + Mercredi 30 septembre À déterminer Lazio contre Atalanta ESPN + Mercredi 30 septembre À déterminer Udinese contre Spezia ESPN + Mercredi 30 septembre À déterminer Beneveto contre Inter Milan ESPN +

Comment regarder la Serie A aux USA

chaînes de télé: ESPN, ESPN2, ESPNEWS, ESPN Deportes (certains matchs)Direct: ESPN +

ESPN + est le siège de la Serie A aux États-Unis, certains matchs étant également présentés sur les réseaux linéaires de la société (ESPN, ESPN2, ESPNEWS, ESPN Deportes). Plus de 340 matchs de Serie A seront diffusés sur ESPN + au cours de la saison 2020-21, avec un match de la semaine diffusé sur ESPN, ESPN2 ou ESPNEWS. De plus, plusieurs matchs tout au long de la saison seront diffusés en espagnol sur ESPN Deportes.

Quelles équipes sont en Serie A?

Beneveto, Crotone et Spezia ont remporté la promotion en Serie A pour 2020-2021, tandis que Brescia, Lecce et SPAL ont été relégués. La liste complète:

AtalantaBenèveBologneCagliariCrotoneFiorentinaGenoaHellas VéroneInterJuventusLazioMilanNapoliParmaRomaSampdoriaSassuoloSpeziaTorinoUdinese