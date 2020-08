Il Tour de France 2020 Ça commence samedi prochain 29 août au départ de Nice. Pendant trois semaines, la grande épreuve cycliste sillonnera le sol français jusqu’à Paris le dimanche 20 septembre, après 21 étapes et seulement deux jours de repos. Un rendez-vous qui sera marqué par la pandémie, qui n’a heureusement pas empêché sa célébration mais qui nécessite la mise en place de mesures rigoureuses et strictes en matière de santé sécurité et d’hygiène. Vérifiez quand et où regarder le Tour de France 2020.

Il est déjà ici. C’est l’un des événements sportifs les plus marquants de l’été. Il Tournée 2020 Il a réussi malgré les circonstances marquées par la pandémie et pendant trois semaines, avec peu de repos, il attirera tous les regards du monde du cyclisme pour voir qui finira par remporter le maillot jaune. Le Tour 2020 démarre le samedi 29 août au départ de Nice et se terminera à Paris le 20 septembre.

Un total de 21 étapes qui passera principalement par l’est, le centre et le sud de la France jusqu’à aboutir aux Champs-Elysées à Paris. Le Tour de France 2020 peut être suivi ouvert à la télévision via RTVE, via les canaux La 1 et Teledeporte. En outre, la plateforme Eurosport diffusera également l’intégralité du grand événement cycliste.