La Masters Cup 2020 c’est contesté du 15 au 22 novembre À Londres. Comme chaque année, les huit meilleures raquettes du circuit s’affronteront pendant huit jours pour être proclamées Maître de l’année lors des finales ATP. Comme dans les éditions précédentes, la Masters Cup 2020 peut être vue à travers la plateforme Movistar.

Londres se prépare à accueillir pour l’année dernière le Finales ATP avant de déménager à Turin (Italie). La capitale londonienne sera la scène du 15 au 22 novembre de la Masters Cup dans lequel les huit meilleures raquettes de l’année s’affronteront pour être sacré Maître de l’année, titre défendu par le Grec Stefanos Tsitsipas.

Parmi les huit classés, il y a trois anciens champions (Novak Djokovic, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas) et cinq candidats (Rafa Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Andrev Rublev et Diego Schwartzman). Le format de la compétition est celui du tournoi à la ronde: il y aura deux groupes de quatre membres chacun et ils s’affronteront. Ceux-ci seront connus lors du tirage au sort du jeudi 12. Seuls les deux meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale pour disputer les demi-finales et la finale le dimanche 22 novembre.

La Masters Cup 2020 est visible en direct à la télé, A travers la plateforme Movistar, propriétaire des droits de diffusion ATP Finals, via les chaînes Vamos et Movistar Deportes. Vous pouvez également suivre les finales ATP 2020 via le site Web OKDIARIO.