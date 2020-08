Le tournoi Masters 1000 de Cincinnati représente l’événement ATP qui a finalement donné le feu vert au circuit masculin, après des mois d’attente après le déclenchement de l’épidémie de Covid-19 dans le monde.

Le défenseur du titre était le Russe Daniil Medvedev, qui s’était imposé l’an dernier sur David Goffin en finale. Après avoir remporté les premiers matches contre Marcos Giron et Aljaz Bedene, le joueur de tennis moscovite a été battu en quarts de finale par Roberto Bautista Agut, avec le score de 6-1 4-6 3-6.

Dans une récente interview avec Eurosport, Daniil Medvedev a récemment fait l’éloge du n ° 4 mondial Roger Federer, l’appelant le plus grand de tous les temps. Medvedev a également parlé du style de jeu qu’il avait essayé de copier quand il était jeune.

Medvedev sur Roger Federer

« C’est une question difficile mais pour le moment, c’est Roger Federer (le meilleur joueur de tous les temps) parce qu’il a un Grand Chelem de plus que n’importe quel autre joueur », a déclaré Daniil Medvedev. « Si je pouvais leur poser une question, ce serait: comment gagner autant de titres du Grand Chelem? » il a dit.

« Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude de copier quelques clichés », a déclaré Daniil Medvedev. « C’est sûr le revers de Marat Safin. Mais j’ai aussi essayé le service de Roger Federer. Mais à un moment, j’ai réalisé que je devais développer mon propre style et c’est ce que j’ai fait. »

Le Big Three est un terme de tennis commun pour Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Des championnats de Wimbledon 2003 à l’Open d’Australie 2020 inclus, le trio a dominé le simple masculin, remportant 56 des 67 titres du Grand Chelem, Federer en comptant 20, Nadal 19 et Djokovic 17.

Ils ont également occupé les trois premières places du classement ATP de fin d’année en simple à huit reprises, en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2018 et 2019. Les Big Three sont les trois meilleurs joueurs de tous les temps en termes des titres du Grand Chelem remportés, ainsi que les trois meilleurs joueurs en termes de finales majeures atteintes.

Federer a atteint 31 finales, Nadal 27 et Djokovic 26. Ils sont les trois seuls joueurs masculins de l’histoire à remporter huit titres ou plus en simple au même Grand Chelem: Nadal avec 12 titres Open de France, Federer avec huit titres à Wimbledon et Djokovic avec huit titres Open d’Australie.

(Du côté des femmes, Martina Navratilova a remporté neuf fois à Wimbledon, tandis que Molla Mallory a remporté huit championnats américains, un prédécesseur de l’US Open).