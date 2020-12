Mis à jour le 12/07/2020 à 01:20

Après un certain temps d’attente, la quatrième saison de “Le bon docteur” Lundi dernier, le 2 novembre, avec l’épisode ‘Frontline Part One’, qui montrait les médecins et infirmières de San José Saint-Bonaventure face à la pandémie de coronavirus.

Cependant, après la diffusion des cinq premiers chapitres du drame médical, La production, avec Freddie Highmore, a décidé de faire une pause pour une question de dates. Cela n’aurait rien d’étrange si la coupe n’avait pas été faite en milieu de saison, car si on regarde en arrière, à ce moment-là, la série fait toujours une pause; La seule chose différente est qu’en 2020 tout a changé à cause du COVID-19 qui a retardé son lancement, puisqu’il était initialement prévu pour septembre.

QUAND LE BON DOCTEUR 4X06 REVIENT-IL?

Mais il ne faut pas être triste, car la fiction médicale n’a pris que six semaines de congé et sera de retour au début de l’année prochaine.

Alors le sixième chapitre de la saison quatre arrivera le 11 janvier 2021 sur le réseau américain ABC, tandis qu’en Espagne, il peut être vu sur AXN.

The Good Doctor, Saison 4, Bande-annonce officielle

QUE VOIRONS-NOUS DANS L’ÉPISODE 6?

Bien que la date du retour du drame médical ait été confirmée, pour le moment, plus de détails tels que le titre, le synopsis et moins une sorte de promotion sont inconnus que ce que nous verrons dans l’épisode six de «The Good Doctor».

Pour sa part, David Shore, créateur de la série, a déclaré à Deadline qu’ils se concentreraient désormais sur l’exploration de la relation entre Shaun (Highmore) et Lea (Paige Spara). «Nous voulons gérer une relation mature. Les défis de cela et les erreurs que nous faisons tous dans les relations; et la sagesse que Shaun peut apporter avec des malentendus et de la confusion. Comme toujours, tout n’aura pas à voir avec la partie comique, bien qu’il soit assez amusant de voir le point de vue de Shaun sur la question », a-t-il posté. Sensation.

Sur le même sujet, le protagoniste a commenté sur TVLine, qui a déclaré que lesdits personnages seraient contraints d’avoir des engagements ».

ABSENCES EN SAISON 4

Ceux qui seraient absents lors de la quatrième saison de “The Good Doctor” sont Glassman (Richard Schiff) et sa femme Debbie (Sheila Kelley), qui sont un couple dans la vraie vie, après avoir appris qu’ils ont été diagnostiqués avec un coronavirus.

Ils sont loin des studios d’enregistrement pour éviter la contagion. Dans le cas de Schiff, il a dû aller à l’hôpital pour combattre le virus.