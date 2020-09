Les Eagles affronteront l’équipe de football de Washington ce week-end, pas les Redskins.

Washington porte un nom maladroit après avoir abandonné son ancien surnom insensible au racisme trop tard pendant l’intersaison pour créer une toute nouvelle marque. Mais la franchise NFL n’a pas l’intention d’être sans mascotte pendant longtemps – elle pourrait avoir un nouveau nom dès 2020, bien que des problèmes logistiques puissent ralentir le processus.

En plus de trouver un nom et un logo, Washington doit déterminer s’il faut conserver son ancienne palette de couleurs bordeaux et or ou poursuivre une réinvention plus complète de son identité.

Alors que l’équipe de football de Washington tente de déterminer qui elle est au niveau le plus élémentaire, son propriétaire, Dan Snyder, continue de faire pression pour un nouveau stade dans la région de DC / Maryland / Virginie. Ce processus a également été ardu.

Voici un guide pour savoir quand l’équipe de football de Washington s’appellera quelque chose de différent et quelles mesures elle doit prendre pour y arriver:

Quand l’équipe de football de Washington aura-t-elle un nouveau nom?

Le principal retard de l’équipe de football de Washington pour trouver son prochain nom est un combat contre la marque. Bien que l’organisation adorerait annoncer son choix pour 2021, rien ne garantit qu’elle verra son nom préféré verrouillé d’ici là. Les gens ont déposé des marques pour plus de 30 noms potentiels, anticipant ce moment avant la franchise, et sont prêts à poursuivre Washington en justice pour les marques afin de tenter de recevoir de l’argent pour les droits.

Un homme de Virginie nommé Martin McCaulay détient la majeure partie de ces marques.

Une fois le problème de la marque réglé, l’équipe de football de Washington doit trouver un logo, une palette de couleurs et un design uniforme. Les entreprises sont méticuleuses sur les changements d’identité, testant les appels de diverses options à huis clos auprès de groupes de discussion et de consultants spécialisés dans l’image de marque. Mais tant que la lutte contre les marques ne se répandra pas l’été prochain, les choix créatifs nécessaires devraient se réunir avant 2021.

Pourquoi les Redskins sont-ils devenus l’équipe de football de Washington?

L’équipe a changé de nom au cours de l’été lorsque le tollé de longue date pour s’identifier à une insulte raciale est devenu une menace financière pour le propriétaire Dan Snyder. FedEx, le sponsor qui détient les droits de dénomination de l’organisation, a officiellement exhorté Snyder à s’éloigner de «Redskins». Les investisseurs se sont joints à l’appel pour supprimer l’insulte.

Options de changement de nom de l’équipe de football de Washington

L’équipe de football de Washington est restée silencieuse sur les noms qu’elle recherche le plus agressivement, mais cela n’a pas empêché les gens d’essayer de trouver des indices ou de faire des suppositions éclairées basées sur des choses importantes dans la région de DC.

Ce sont les favoris jusqu’à présent, basés sur Vegas Odds et les rapports:

Loups RougesNuages ​​RougesGuerriersCorcsMonumentsPrésidentsAméricains