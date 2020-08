Un aspect des réductions de l’effectif de la NFL en 2020 sera techniquement plus facile pour le personnel d’entraîneurs. Les effectifs des camps d’entraînement pendant la pandémie COVID-19 se composent de 80 joueurs au lieu du maximum typique de 90, donc c’est 10 joueurs de moins que chaque équipe doit réduire pour réduire ses effectifs à 53 avant la date limite du 5 septembre.

Tout le reste dans la liste des effectifs de la NFL avant la saison 2020 est un défi sans précédent.

Les matchs de pré-saison de la NFL en 2020 ont été annulés et remplacés par un calendrier de camp d’entraînement prolongé avant le match d’ouverture de la saison régulière du 10 septembre. Ce qui n’est pas idéal pour les joueurs qui utilisent généralement ces matchs de pré-saison comme terrain d’essai pour les listes de joueurs, ou pour les entraîneurs qui les utilisent comme outils d’évaluation. Au lieu de cela, les équipes de la NFL couperont plus de 800 joueurs avant la date limite en fonction de leurs performances dans les entraînements à contact complet et les mêlées inter-équipes.

La bonne nouvelle pour les joueurs éliminés en 2020 est qu’ils auront plus de chances de rejoindre les équipes d’entraînement de leurs propres équipes ou d’autres. La NFL a accepté d’augmenter les effectifs des équipes d’entraînement de 12 à 16 en 2020 pour tenir compte de la possibilité de tests COVID-19 positifs tout au long de la saison empêchant les joueurs du terrain.

Selon les termes de la nouvelle convention collective, les équipes de la NFL en 2020 pourront également étendre leurs effectifs à 55 joueurs (48 actifs) le jour du match en promouvant temporairement les joueurs de leurs équipes d’entraînement.

Tout cela sera pris en compte lorsque les équipes de la NFL effectueront leurs dernières coupes à l’approche de la semaine 1. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur la date limite pour les coupes dans la liste de la NFL et les règles pour la construction d’une équipe d’entraînement.

Quand les effectifs de la NFL seront-ils coupés en 2020?

La liste réduit la date limite: Samedi 5 septembreHeure limite: 16 h HE

Les équipes de la NFL sont libres de couper les joueurs quand elles le souhaitent, mais lorsque la date limite de 16 h HE le samedi 5 septembre arrive, les 32 alignements ne doivent pas comprendre plus de 53 joueurs sur la liste active / inactive. (Les équipes devaient déjà réduire leur liste de camps d’entraînement à un maximum de 80 joueurs d’ici le 16 août.)

Avant 2017, les équipes travaillaient à travers plusieurs délais de réduction de la liste tout au long de la pré-saison pour réduire leur personnel. Ensuite, les propriétaires de la ligue ont voté pour créer le format encore utilisé aujourd’hui – une date limite pour réduire les listes à 53 joueurs à la fin de la pré-saison.

En 2020, bien sûr, il n’y a pas de pré-saison, mais la seule date limite de réduction de la liste reste la même que celle initialement prévue. Il atterrit une semaine avant le début de la saison régulière.

La liste de la NFL réduit les règles

En partie parce qu’il n’y a pas de matchs de pré-saison, de nombreuses équipes auront déjà effectué la majorité de leurs mouvements d’alignement avant la date limite et n’auront pas à couper 27 joueurs à la fois.

Voici la langue officielle de la NFL à la date limite du 5 septembre:

“Avant 16 heures, heure de New York, les clubs doivent réduire les effectifs à un maximum de 53 joueurs sur la liste active / inactive. … En même temps que la réduction à 53, les clubs qui ont des joueurs dans les catégories Actif / Physiquement Incapable de jouer ou Blessure ou maladie active / non liée au football doit sélectionner l’une des options suivantes: placer le joueur en réserve / physiquement incapable de jouer ou réserver / non-football blessé ou maladie, selon le cas; demander des dérogations; résilier le contrat; contrat commercial; ou continuez à compter le joueur sur la liste active. “

Il y aura une période de réclamation pour les joueurs qui font l’objet de dérogations lors de la réduction des effectifs, mais cette période expirera à midi HE le dimanche 6 septembre.

Une heure après la fin de cette période de réclamation, les équipes pourront commencer à constituer leurs équipes d’entraînement de 16 joueurs. Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des coupes / construction de la liste NFL.

Date

un événement

16 août Date limite pour réduire les effectifs du camp d’entraînement à 80 joueurs 5 septembre 16 h HE Date limite pour réduire les effectifs à 53 joueurs 6 septembre Période de demande de dérogation après la fin des coupures à midi ET 6 septembre Les équipes peuvent commencer à signer les joueurs de l’équipe d’entraînement à 13 h ET La règle du Top 51 du 10 septembre expire

Règles de l’équipe d’entraînement de la NFL

L’ABC que la NFL et la NFL Players Association ont convenue au printemps a augmenté la taille des effectifs de l’équipe d’entraînement de 10 joueurs à 12 joueurs pour 2020 (elle augmentera à nouveau à 14 en 2022). C’était avant que l’épidémie de COVID-19 n’atteigne les États-Unis et ne commence à avoir un impact sur les opérations sportives.

Parce que les résultats positifs des tests de coronavirus parmi les joueurs de la NFL sont presque inévitables, il est raisonnable d’anticiper plus de joueurs manquant que d’habitude en 2020. Ainsi, la ligue a accepté d’étendre les effectifs de l’équipe d’entraînement à 16 joueurs, dont six vétérans (nombre illimité de saisons cumulées). plus de deux.

Vous trouverez ci-dessous les joueurs éligibles pour être ajoutés à la liste des équipes d’entraînement:

Joueurs qui n’ont pas une saison cumulée d’expérience NFL (rookies) Joueurs qui étaient sur la liste active pendant moins de neuf matchs de saison régulière au cours de leur (s) seule (s) saison (s) accumulée (s) Jusqu’à quatre joueurs par équipe qui n’en ont pas gagné plus de deux saisons cumulées (aucune limitation de jeu) Jusqu’à deux (six en 2020) joueurs par équipe sans limitation quant au nombre de saisons cumulées gagnées

Un joueur d’une équipe d’entraînement est libre de signer avec une autre équipe à tout moment, mais une équipe qui signe un joueur de l’équipe d’entraînement d’une autre doit ajouter le joueur à sa liste de 53 joueurs. Il n’y a pas de transactions de groupe d’entraînement à équipe d’entraînement.

Bien que ce soit toujours la règle en 2020, pendant la pandémie, les équipes sont autorisées à protéger jusqu’à quatre joueurs de l’équipe d’entraînement chaque semaine des autres équipes.

Une autre nouvelle règle pré-pandémique pour 2020 telle que définie par l’ABC: les équipes sont autorisées à promouvoir un ou deux joueurs de leurs équipes d’entraînement pour augmenter leurs effectifs de 53 joueurs à 55 joueurs les jours de match. Tout joueur de l’équipe d’entraînement promu de cette manière reviendrait à la liste de l’équipe d’entraînement après le match.

Salaires de l’équipe d’entraînement de la NFL

Comme indiqué dans la nouvelle CBA, il existe deux échelles de salaire pour les joueurs de l’équipe d’entraînement, une pour les joueurs avec deux saisons ou moins cumulées (la majorité des joueurs de l’équipe d’entraînement) et une pour tous les autres.

Le premier groupe de joueurs de l’équipe d’entraînement – recrues, joueurs avec moins de neuf matchs de saison régulière au cours de leur (s) seule (s) saison (s) accumulée (s) et joueurs qui n’ont pas gagné plus de deux saisons accumulées – sont payés sur un salaire hebdomadaire fixe qui augmente à chaque l’année de l’ABC actuelle.

Vous trouverez ci-dessous les salaires hebdomadaires fixes de la plupart des joueurs de l’équipe d’entraînement de la NFL.

An

Salaire hebdomadaire

2020 8400 $ 2021 9200 $ 2022 11500 $ 2023 12000 $ 2024 12500 $ 2025 13000 $ 2026 13750 $ 2027 14500 $ 2028 15250 $ 2029 16000 $ 2030 16750 $

Le deuxième groupe se compose essentiellement d’anciens combattants; la NFL les définit comme des joueurs sans limitation quant au nombre de saisons cumulées gagnées. Les équipes en 2020 sont autorisées à garder jusqu’à six de ces joueurs dans leurs équipes d’entraînement de 16 joueurs.

Ces joueurs de l’équipe d’entraînement reçoivent un salaire hebdomadaire fixe dans les montants minimum et maximum suivants pendant la durée de l’ABC en cours.

An

Salaire hebdomadaire minimum

Salaire hebdomadaire maximum

2020 12 000 $ 12 000 $ 2021 14 000 $ 14 000 $ 2022 15 400 $ 19 900 $ 2023 16 100 $ 20 600 $ 2024 16 800 $ 21 300 $ 2025 17 500 $ 22 000 $ 2026 18 350 $ 22 850 $ 2027 19 200 $ 23 700 $ 2028 20 050 $ 24 550 $ 2029 20 900 $ 25 400 $ 2030

Les contrats des joueurs de l’équipe d’entraînement ne prévoient pas de garanties salariales, de bonus, d’incitatifs ou de compensation au-delà des montants ci-dessus.

Si un joueur de l’équipe d’entraînement est promu dans la liste active pour un match, son salaire hebdomadaire sera ajusté à 1/17 du salaire annuel minimum des joueurs avec son nombre de saisons cumulées.