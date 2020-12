Rodrigo De Paul est l’un des visages de la rénovation qui Lionel Scaloni mis en œuvre dans le Sélection Argentine. En fait, il a gagné une place en tant que partant et s’est avéré être à la hauteur de la tâche à chaque fois. Dans ce cas, il a parlé du représentant national et Lionel Messi.

“Quand Leo est avec nous, il est heureux, il adore venir au Sélection. Nous l’apprécions et je pense qu’il nous aime », a-t-il reconnu.

En plus de De Paul ils lui ont demandé comment ils le voyaient Messi sur le terrain compte tenu de son conflit avec Barcelone. “Sur le terrain, vous ne le remarquerez jamais (s’il est en difficulté) car à la moitié de ses chances, il est encore beaucoup plus que tous les footballeurs qui peuvent être sur le terrain. Mais en dehors du terrain, il était toujours heureux, avec un mot positif. Nous adorons l’avoir et le voir au fur et à mesure de notre développement quotidien », a-t-il analysé.

Au-delà Messi, a salué le milieu de terrain de l’Udinese Scaloni. «Nous avons commencé le voyage ensemble, lui avec son staff et moi en tant que joueur. J’étais dans tous les appels, j’étais l’un des joueurs qui y a participé le plus. Il y a beaucoup de confiance et de dialogue. J’aime ça parce que ça marque les défauts, les choses qui Ils peuvent être améliorés et c’est bon pour moi. Le groupe veut le soutenir et est toujours là pour donner le maximum. L’équipe nationale est la chose la plus importante et rencontrer des gens si transparents et proches donne envie de donner encore plus », a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec . .

Le grand défi de Sélection en 2021 ce sera la Coupe de l’America. “Les équipes sont très difficiles, chaque match sera très difficile. Il est vrai que nous le jouons à domicile, nous n’avons pas à ressentir de pression, ce que nous ressentons est une motivation de plus pour donner de la joie aux gens. Nous pensons que nous sommes qualifiés pour au moins pour arriver au dernier jour de la Coupe. Ensuite, le football dans de nombreux aspects est assez injuste, mais nous sommes capables de faire une grande Coupe et au moins d’arriver le premier jour et de repartir le dernier », a-t-il expliqué. De Paul.

“Cela fait de nombreuses années que la Copa América a eu lieu, même si plusieurs finales ont été jouées. Sur le plan personnel, élever une Coupe d’une telle ampleur serait incroyable, cela ferait de la joie à un pays, ce serait couronner tout le travail de toutes ces années qu’il a fait. sélection. Et cela aiderait Leo en élever un Coupe de l’Amérique et rester dans l’histoire », a-t-il complété.