Javier Bordas, ancien manager de Barcelone lors de l’étape Josep María Bartomeu, ont révélé qu’ils étaient très proches de signer Mbappé le même été que Neymar a quitté au Paris Saint Germain et ils ont amené Dembélé. Il assure que Monaco a préféré le vendre au club du Barça plutôt qu’à un rival direct comme le PSG, et que le joueur était plus séduit par cette option que celle du Real Madrid car il croyait qu’avec la BBC il n’allait pas commencer.

«Nous essayons de rapprocher Mbappé et Dembélé. Mbappé était ravi de venir au Barça lorsque Neymar est parti, car il a vu qu’à Madrid il n’avait pas sa place à cause de son trident (BBC) et Monaco a préféré le vendre à un autre club qui n’était pas un rival direct en France et ici il pourrait occuper la place de Ney. J’ai dit 100 millions parce que je croyais que pour ce montant je serais venu. Lors de cette dernière tentative, il s’est retrouvé au PSG, l’avant-dernier jour », a-t-il commenté dans une interview à El Partidazo de Cope.

L’ancien manager du Barça a également évoqué l’offre qu’ils avaient faite au PSG de faire venir Neymar: «Nous avons offert au PSG 110 millions plus Todibo, Rakitic et le prêt de Dembélé. Le PSG voulait 130 millions plus Todibo, Rakitic et le prêt de Dembélé. Le père de Neymar a proposé de mettre ces 20 millions et je pense qu’ils auraient pu être abaissés par la pression exercée par Neymar. Au moment où le père a déclaré que le PSG les avait mis, il n’était pas disposé à démissionner, même s’il avait fini par les récupérer. Nous avions une limite que nous ne pouvions pas dépasser. C’était très proche.

«Neymar a appelé un de mes amis qui vivait près de l’endroit où il avait sa maison à Barcelone pour lui demander s’il lui louerait une maison. Ney avait l’air très proche. Griezmann vit désormais dans cette maison », ajoute Javier Bordas, qui a reconnu qu’avant de signer Ter Stegen ils avaient testé Courtois avec qui il avait conclu un accord, mais ont finalement signé l’Allemand.

“Au début Je voulais signer Courtois, et les fuites vers la presse semblaient très mauvaises. Et c’était sur les couvertures des Catalans qui pouvaient venir. Il s’est demandé qui c’était et j’ai dit non. Je n’ai pas compris pourquoi ils ne voulaient pas l’apporter. Et je l’ai filtré parce que j’étais désespéré, cela me semblait le meilleur. À la fin, nous avons signé Ter Stegen, qui Zubi avait raison. J’ai parlé avec Courtois et il l’a fait fermer “, a-t-il commenté

“Messi continuera s’il voit une équipe avec des options pour gagner”

Bordas a également évoqué la continuité de Leo Messi à Barcelone. La star argentine met fin à son contrat en fin de saison et n’a pas encore renouvelé, ce qui inquiète beaucoup les supporters du Barça, notamment après le burofax qu’il a envoyé dans les bureaux du club l’été dernier pour demander à partir.

L’ancien manager s’assure que la continuité des 10 dépendra de l’état de l’équipe et des options gagnantes dont elle dispose. «La continuité de Messi dépend de la façon dont il voit l’équipe. Si vous le voyez avec une chance de gagner, vous voudrez rester. Il a toujours été très respectueux dans toutes les décisions. S’il a demandé des signatures? Il voulait Neymar ».