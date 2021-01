Barcelone et l’Athletic Club jouera en finale de la Super Coupe d’Espagne après avoir éliminé en demi-finale Real Sociedad et Real Madrid, respectivement. Les deux équipes joueront le premier titre en jeu cette saison dimanche prochain à 21h00 (#Vamos) au stade de La Cartuja à Séville.

Il Club athlétique a joué dans la grande surprise des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne après avoir battu un Real Madrid méconnaissable. Les deux buts de Raúl García, tous deux causés par des erreurs de Lucas Vázquez, ont condamné l’équipe de Zidane qu’il n’a pas été en mesure de renverser le résultat. Benzema a réduit l’écart en seconde période mais les Blancs n’ont pas pu faire match nul.

Pour sa part, Barcelone c’était la première équipe à obtenir un billet pour la finale après avoir remporté les tirs au but contre la Real Sociedad à Cordoue. De Jong a mis les Catalans en tête et Oyarzabal a tiré un penalty avant que Ter Stegen ne fasse une démonstration de la période. La grande question à Barcelone est de savoir si Messi pourra être en finale après avoir raté le match contre le Saint-Sébastien en raison d’un malaise musculaire.

Barcelone et l’Athletic Club affrontera ce dimanche à 21h00 en finale de la Supercoupe d’Espagne qui se jouera au stade La Cartuja à Séville. Le jeu peut être suivi sur la chaîne #Vamos de Movistar et vous pouvez également le suivre via notre direct sur OKDIARIO, où nous vous informerons de tout ce qui se passe avant, pendant et après le match.