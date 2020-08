Les dauphins ne sont pas pressés de laisser Tua Tagovailoa faire sensation. Leur quart-arrière recrue au premier tour ne commencera pas tout de suite pour Miami lors de la semaine 1. La question est, quel est le bon moment pour Tagovailoa faire ses débuts dans la NFL en 2020?

Ryan Fitzpatrick, qui continuera de commencer après l’avoir fait 13 fois en 2019, aura 38 ans en novembre et n’est pas signé pour l’année prochaine. Au pire, cela signifie que Tagovailoa se verra confier le premier poste au début de 2021.

Voici un aperçu du statut de Tagovailoa à court terme et de ce qui doit se passer pour qu’il voie sa première action significative depuis son dernier match en bonne santé pour l’Alabama le 16 novembre dernier:

Quelle est la santé de Tua Tagovailoa au camp d’entraînement?

C’était le premier grand obstacle que Tagovailoa a dû franchir pour se rendre sur le terrain. Les Dolphins étaient suffisamment convaincus que ses problèmes de durabilité passés (entorses du genou et de la cheville) ne réapparaîtraient pas pour le repousser au 5e rang du classement général en avril. Auparavant, en mars, Tagovailoa semblait en bonne voie pour se remettre d’une chirurgie de la hanche de fin de saison pour réparer une luxation et une fracture.

Plus de neuf mois plus tard, Tagovailoa montre à nouveau le talent et la mobilité du bras qui ont fait de lui un espoir d’élite, bougeant et lançant avec des éclairs de son énorme potentiel. Si la disponibilité est une première capacité critique, Tagovailoa semblerait l’avoir en panne.

Tagovailoa contre Fitzpatrick au camp d’entraînement

Il n’a pas eu une réelle chance derrière Fitzpatrick car les Dolphins se sont abstenus d’aller à toute vitesse avec un Tagovailoa en pleine santé. Ils l’ont facilité avec des passes courtes à intermédiaires pour la plupart sûres dans les entraînements pour réduire rapidement sa précision. Les quelques fois où il a été autorisé à le laisser déchirer, Tagovailoa a impressionné, sur la base des rapports d’équipe.

La réponse n’est donc pas grand-chose. Avec une intersaison limitée inhabituelle en raison des restrictions des installations du COVID-19, Tagovailoa n’entre vraiment dans son travail houleux de l’intersaison que maintenant. Fitzpatrick étant un QB de pont fort, tel était le plan dès que Tagavailoa a été sélectionné. Les Dolphins n’ont pas dérogé à ce plan.

Pourquoi les Dolphins ont-ils décidé de ne pas précipiter Tagovailoa?

Les Dolphns entament une nouvelle offensive avec Chan Gailey, non retraité. La dernière fois que les concepts de diffusion de Gailey étaient en jeu pour les équipes de la NFL, c’était aussi dans l’AFC Est, pour les Bills en tant qu’entraîneur-chef et les Jets en tant qu’appel de jeu. Fitzpatrick était à Buffalo et à New York aussi longtemps que Gailey, commençant la plupart du temps dans ces relais.

Non seulement Fitzpatrick est habitué à diriger une attaque pour l’entraîneur-chef de deuxième année Brian Flores et a gagné la confiance et le respect de ses coéquipiers de retour, mais il est aussi le QB le plus expérimenté de Miami pour essayer de faire ce que Gailey veut faire. .

Lorsque Fitzpatrick a raté un entraînement récent pour des raisons personnelles, Tagovailoa a obtenu des représentants de la première équipe pour confirmer qu’il était bien en avance sur le pilote de premier tour de 2018 Josh Rosen. Pour la plupart, c’était une compétition de nom seulement avec Fitzpatrick voyant des tâches supérieures cohérentes.

Les Dolphins ont remixé leur ligne offensive et leur backfield par l’intermédiaire de l’agence libre, du trading et du draft, mais leurs destinataires clés restent les mêmes. Alors que Fitzparick a là aussi l’avantage de la chimie – en particulier avec le récepteur large n ° 1 DeVante Parker – Tagovailoa a besoin de plus de temps pour développer une relation confortable avec l’ensemble du groupe.

Avant d’envisager la courbe du coronavirus, Fitzpatrick avait beaucoup en sa faveur pour commencer même si les Dolphins en avaient fait une compétition ouverte avec Tagavailoa.

De combien Fitzpatrick a-t-il besoin de lutter avant que les Dolphins ne considèrent Tagovailoa?

Les Dolphins ont un programme précoce difficile. Ils affrontent quatre équipes éliminatoires de retour (à Patriots, contre Bills, contre Seahawks, à 49ers) lors de leurs cinq premiers matchs. Leur seul match favorable dans cette séquence est la semaine 3 (chez Jaguars).

Toutes ces meilleures équipes ont de bons secondaires et le Fitzpatrick est connu pour lancer des interceptions en grappes. Les Dolphins pourraient envisager un début 1-4 qui leur rappelle rapidement que leur statut de reconstruction n’a pas changé.

Lorsque Miami est hors de combat et sachant que Tagovailoa est l’avenir de l’équipe, il y a peu d’avantages à rouler avec Fitzpatrick après octobre. D’un autre côté, les Dolphins pourraient plus ressembler à l’équipe qui a terminé 5-4 en 2019 par rapport à celle qui a commencé 0-7, traînant tôt comme un espoir de loin dans un champ de séries éliminatoires de l’AFC à sept équipes. Il est plus probable que les Dolphins soient cuisinés après avoir accueilli les deux équipes de Los Angeles et leurs meneurs de jeu défensifs pour clôturer leur calendrier de première mi-temps.

Quand Tagovailoa pourrait-il commencer?

Quand il est possible que Fitzpatrick se refroidisse et se débarrasse de ses bosses, la seule question est de savoir quand les Dolphins sentiront que Tagovailoa est mentalement et physiquement prêt à succéder à Gailey et Flores. Idéalement, ce serait bien de faire la transition de Fitzpatrick à Tagovailoa pendant une semaine de congé pour une préparation supplémentaire. Mais les Dolphins ne sont pas partis avant la semaine 11, la semaine avant Thanksgiving.

Sauf blessure à Fitzpatrick, la semaine 6 semble trop tôt. C’est à ce moment que les dauphins se déplacent pour affronter les Broncos après cette période difficile. C’est une autre équipe défensive difficile et un endroit difficile à jouer pour une recrue, même sans fans qui font du bruit à Denver.

Les affrontements à Los Angeles sont une possibilité car cela donnerait à Tagovailoa des débuts consécutifs à domicile pour commencer sa carrière. Aux Cardinals de la semaine 7, contre Chandler Jones, Patrick Peterson et Budda Baker ne se sentent pas comme une excellente occasion de laisser Tagovailoa lâche.

La semaine 10 à domicile contre les Jets avant le by a beaucoup de sens. Dans une étrange tournure du calendrier, ils sont également les adversaires des Dolphins après le bye de la semaine 12 à New York. C’est la combinaison d’une défense moindre, d’un match à domicile, d’un bon moment pour évaluer son premier départ et d’une bonne chance de s’améliorer lors de son deuxième départ.

Les Dolphins doivent éviter de mettre Tagovailoa dans des situations de confiance car ils sont dans le long match avec lui. Lui donner plus d’une année civile entre les débuts est mieux qu’une approche précipitée et désespérée qui ne lui fait aucune faveur.

Comment Tagovailoa pourrait-il faire en tant que recrue?

Les Dolphins ont de bonnes compétences offensives pour aider Parker avec le receveur de deuxième année Preston Williams et l’ailier serré de troisième année Mike Gesicki. Ils devraient avoir un meilleur coup de poing 1-2 dans le jeu de course de Gailey avec les nouveaux vétérans Matt Breida et Jordan Howard.

Mais les Dolphins envisagent également une toute nouvelle ligne offensive où trois autres recrues repêchées – le plaqueur gauche Austin Jackson, le plaqueur droit Robert Hunt, le garde droit Solomon Kindley – sont sur le point de rejoindre deux ramassages d’agents libres – le garde gauche Ereck Flowers et le centre Ted. Karras – comme partants. Il y a un réel manque d’expérience là-bas et il faudra un certain temps pour que la cohésion se manifeste à l’avant ou à Gailey.

Les Dolphins, avec le potentiel de prendre beaucoup de coups dans la protection contre les passes, sont susceptibles de freiner Tagovailoa dans les jeux avant d’ouvrir lentement les choses avec lui dans le prolongement Il y a une perception que la course sera une grande partie du jeu NFL de Tagovailoa, mais en En réalité, les éléments sportifs les plus importants gagneront du temps pour pousser le ballon et se sentiront à nouveau déterminés à lancer tout en se déplaçant à l’extérieur de la poche.

Tagovailoa avait besoin de temps de son côté après la fin de sa carrière spéciale mais courte en Alabama. Les Dolphins sont en mesure de lui donner tout le temps dont il a besoin dans le but de lui mettre la meilleure position pour avoir une deuxième saison en évasion.