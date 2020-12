La deuxième saison de “Virgin River”, également connu sous le nom de «A Place to Dream» en Amérique latine, était une montagne russe émotionnelle pour Hope McCrea, maire de Virgin River, et Doc Mullins, le médecin local. La relation entre eux a connu des hauts et des bas, mais ils ont réussi à trouver un certain équilibre, cependant, il semble que de mauvaises nouvelles arrivent pour le couple.

Hope a fini par avoir une légère crise cardiaque, qui a changé sa vision de la vie et a eu peur de la mort. Face à cette situation, elle a pris la décision précipitée de divorcer officiellement Doc, dont elle était séparée depuis de nombreuses années.

Doc et Hope ont été choqués quand ils sont rentrés à la maison (Photo: Netflix)

Doc Il était confus quant à la raison pour laquelle il voulait divorcer après si longtemps, et Hope a admis que la crise cardiaque l’avait fait réfléchir à la façon dont elle passerait le reste de sa vie. Enfin, elle s’est remise de l’épreuve et sa mentalité était dans un meilleur endroit.

Alors, Doc Il a présenté à Hope les papiers du divorce. À ce stade, Hope avait réalisé qu’elle aimait toujours Doc et voulait qu’il revienne dans sa vie. Même, ils ont réussi à se réconcilier et à planifier un deuxième mariage, pour célébrer avec tout le monde que vous connaissez. Alors pendant que Hope préparait les détails, Doc était allé voir le médecin.

Quelles nouvelles Doc doit-il donner à Hope?

Quand Doc Il allait raconter à Hope en détail ce qui se passait avec lui et pourquoi il était allé à Eureka pour consulter un médecin, ils ont été interrompus par les voisins qui avaient organisé une fête de fiançailles surprise, alors ils ont attendu la conversation une autre fois. .

Cependant, les fans se demandent, sur quoi Doc a-t-il été diagnostiqué? La théorie la plus évidente est que vous avez reçu un diagnostic de maladie ou d’affection, comme le cancer, ce qui laisserait votre collègue Mel Monroe diriger la chirurgie à plein temps.

Cela a du sens car dans la première saison, il a été suggéré que Doc deviendrait un jour incapable, c’est pourquoi Hope avait affiché un poste vacant pour une deuxième infirmière.

Doc avait passé la journée à Eureka chez un médecin et était clairement inquiet à son retour à Virgin River (Photo: Netflix)

À la fin de la saison deux, Mel s’était établie comme une infirmière très respectée et Doc s’était habituée à l’avoir avec elle. Ils s’entendaient même mieux et travaillaient en équipe.

TVLine a parlé à la showrunner Sue Tenney de ce qui attend Doc, et elle a déclaré: «Doc a des choses à faire la saison prochaine. Une complication qui le mettra au défi et défiera sa relation avec Hope. Il sera à la hauteur du défi, mais c’est une vraie complication pour lui, surtout pour celui qui pratique la médecine dans le futur.

Donc, il y a une suggestion que peu importe ce que Doc a été dit lors de son rendez-vous, cela aura un impact majeur sur sa capacité à travailler comme médecin principal. Il est possible que dans la saison 3, Doc confie son opération à Mel, ce qui serait une étape énorme dans la carrière du protagoniste car elle a essayé de se refaire une vie.

Quelles nouvelles Doc doit-il donner à Hope? (Photo: Netflix)