“Virgin River”, également connue sous le nom de “A place to dream” en Amérique latine, est l’une des séries les plus vues sur Netflix. La fiction avec Alexandra Breckenridge et Martin Henderson nous montre l’histoire romantique de Mel et Jack qui a captivé le public, au point qu’il réclame déjà une troisième saison.

À la fin de la deuxième saison de “Virgin River”, Mel et jack Ils ont réussi à faire face à leur relation malgré la grossesse de Charmaine, Hope et Doc ont ravivé leur relation, nous avons été témoins du passé compliqué de Paige et Christopher, ainsi que de continuer à rencontrer plus de personnages de la ville de «Virgin River».

L’histoire est basée sur la série de 21 romans de l’auteur Robyn Carr, donc l’équipe de production de la série est en attente de maintenir l’essence de l’auteur. Et bien que certains changements aient été apportés à la fiction, les téléspectateurs se demandent quelle est la suite, en particulier avec L’avenir de Mel et Jack. La showrunner de Virgin River, Sue Tenne, a décidé de dissiper certains des doutes du fan.

Bande-annonce de la saison 2 de “Virgin River” | Un endroit pour rêver

Qu’arrivera-t-il à l’avenir de Mel et Jack?

Le but de Sue Tenney et de ses écrivains est de s’assurer que, quels que soient les changements que montre la série, les personnages se retrouvent au même endroit que dans les romans. «Tout ce que nous faisons qui n’est pas directement tiré des livres, nous le faisons dans l’esprit des livres de Robyn», rassemble SensaCine.

De même, Tenney a déclaré que l’équipe de «Virgin River» est très à l’aise de travailler avec la dynamique Netflix: «Ils ne nous précipitent pas pour aller quelque part. Ils nous laissent raconter l’histoire et, en tant que narrateur, c’est addictif », a-t-il ajouté.

«Virgin River», la série à succès de Netflix, met en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson (Photo: Netflix)

C’est l’une des raisons pour lesquelles Mel et Jack n’ont pas eu de relations sexuelles lors de la première saison. «Si vous avez lu les livres, vous savez que le sexe en fait partie. Mais je n’avais pas l’impression que la première saison était à ce sujet. Je voulais attendre. Nous nous concentrons sur un délai plus court. Nous avions peur de rater des choses vraiment cool entre ces personnages », a-t-il déclaré au site TV Guide.

De plus, il a donné plus d’indices sur l’avenir du couple: «Dans la vie, les relations sont testées par des conflits internes et externes, souvent maintes et maintes fois. Mel et Jack ne sont pas différents. “

«La question est: peuvent-ils persévérer? Je pense que nous les soutenons tous, mais les relations sont compliquées et ces deux personnages ont une grande montagne à gravir, même s’ils partagent un profond amour et une connexion émotionnelle », a-t-il ajouté.

La saison 2 de “Virgin River” comprend 10 chapitres disponibles sur Netflix à partir du vendredi 27 novembre (Photo: Netflix)