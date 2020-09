Cet article a été initialement publié le 6 avril.

“Schitt’s Creek” signe, malheureusement, pour la dernière fois cette semaine.

L’émission de télévision canadienne se concentre sur la famille Rose extrêmement riche – Johnny, Moira et leurs deux enfants adultes David et Alexis – qui perdent tout leur argent à cause d’un chef d’entreprise infâme. Ils sont obligés de déménager à Schitt’s Creek, une petite ville que Johnny a achetée pour plaisanter à David il y a des années.

Alors que les Roses sont la chose la plus éloignée d’être une famille sportive, les créateurs de l’émission, le duo père-fils Eugene et Dan Levy, qui jouent respectivement Johnny et David, ont eu un épisode lié au baseball dans la saison 5.

Une partie de la prémisse de l’épisode, «Le MVP», a ajouté David et Johnny en tant que joueurs d’équipes opposées le matin du championnat afin qu’aucune équipe ne doive renoncer. David, qui est bien sûr très anti-jeu, convient à Patrick tandis que Johnny ne peut s’empêcher d’être un père de soutien malgré son appartenance à l’autre équipe.

Voici quatre choses que vous ne savez peut-être pas sur l’épisode.

Dan Levy peut réellement jouer

La prémisse de l’épisode est survenue après que Levy ait assisté au match de baseball annuel de la co-star Noah Reid (qui joue la fiancée de David, Patrick).

“Je suis allé me ​​dire, ça va être amusant, je ne vais pas jouer, je vais regarder et encourager les gens”, a déclaré Levy dans la vidéo Behind the Episode. “J’ai fini par jouer.”

Levy a joué à une petite ligue quand il était enfant, et selon Reid dans le clip ci-dessous, il a eu au moins quatre coups sûrs dans le match.

Johnny n’a pas frappé David avec le lancer

Au début de l’épisode, Johnny évoque le fait que David jouait au baseball quand il était enfant et “détient le record de la petite ligue la plupart du temps frappé par une balle”.

Plus tard, David est frappé dans le dos par une balle. Eugene Levy, qui est un grand fan des Blue Jays de Toronto, révèle ci-dessous que c’est l’assistant réalisateur George qui a frappé à plusieurs reprises David et non lui. Dan Levy a déclaré qu’il avait fait la scène au moins 25 fois et qu’il y avait un montage fantastique de lui à plusieurs reprises frappé dans la vidéo ci-dessous (faites défiler jusqu’à 1:48 pour voir son épopée).

La ville a changé le nom de son équipe de baseball

Bien que l’emplacement exact de Schitt’s Creek soit inconnu, il est tourné dans la ville de Goodwood, en Ontario. Selon Eugene Levy, la ville adore y avoir le film du spectacle, à tel point que l’équipe de baseball de la ville a changé de nom au cours de sa saison en l’honneur du spectacle.

“Ils avaient une équipe de baseball de type ligue mineure là-bas qui a changé leur nom des Goodwood Bears aux Schitt’s Creek Bears pendant un mois entier”, a-t-il déclaré à NPR en 2015.

‘Flying Latkes’ existe

Quand Johnny entre chez Ronnie et Roland pour discuter de la nécessité d’un joueur, il dit qu’il «avait l’habitude de jouer un petit ballon à mon époque». Cette équipe? L’équipe de baseball Flying Latkes de son école hébraïque.

Bien que nous ne connaissions pas vraiment l’origine du nom de l’émission, “The Flying Latke” est en fait un livre pour enfants écrit par Arthur Yorinks. Le livre a été adapté en une pièce que Theatermania décrit comme «l’histoire du jeune Danny Silverstein et de sa famille« meshugge »» – voyons-nous un lien ici? – “alors qu’ils célèbrent la première nuit de Hanoucca. Leur combat de nourriture de vacances envoie un latke naviguer par la fenêtre et au-dessus de la ville, provoquant une frénésie d’OVNI qui piège les Silversteins dans leur maison avec leur famille élargie en visite et rien d’autre que des latkes à manger. “