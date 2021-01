Un autre accident d’avion a frappé le monde du football. Décès de quatre footballeurs de Palmas Fútbol y Regatas et du président du club dans un accident d’avion ce dimanche. Le pilote est également décédé dans le tragique accident.

Les six personnes décédées se rendaient à Goiás pour jouer un match, comme l’a rapporté le club. L’avion dans lequel ils voyageaient avait décollé de Tocantis et était toujours les raisons qui ont causé l’accident mortel sont inconnues qui a causé la mort des quatre footballeurs de Palmas Fútbol y Regatas, du président du club et du pilote.

Il Palmas de football et régates milite dans la quatrième catégorie brésilienne. Les footballeurs décédés sont Lucas Praxedes (23 ans), Guilherme Noé (28 ans), Ranule (27 ans) et Marcus Molinari (23 ans). Le commandant de l’avion s’appelle Wagner, selon les médias brésiliens, et le président Lucas Meira, 32 ans, complète la liste.

L’avion a été complètement détruit après l’impact. Les pompiers se sont rendus sur les lieux, tout comme la police militaire, mais rien n’a pu être fait pour sauver la vie de l’équipage de l’avion.

Communiqué de presse de Palmas Fútbol y Regatas

«Palmas Futebol e Regatas communique que vers 8h15, dimanche 24, il y a eu un accident aérien qui a impliqué le président du club Lucas Meira, alors qu’il décollait pour Goiânia, pour le match entre Vila Nova – Palmas ce lundi. 25, valable pour la Green Cup. L’avion dans lequel Lucas se trouvait avec le commandant Wagner et les footballeurs Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule et Marcus Molinari, a décollé et s’est écrasé au bout de la piste de la Tocantins Aviation Association. Nous avons le regret de vous informer qu’il n’y a pas de survivants. En ce moment de douleur et de consternation, le club demande des prières pour les membres de la famille auxquels il apportera le soutien nécessaire, et souligne qu’au moment opportun, il parlera à nouveau.