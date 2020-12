Carles Tusquets il insiste sur le thème de Messi. Le président de la Barcelona Management Company a voulu expliquer ses propos sur l’éventuelle vente de Messi l’été dernier, mais a fini par revenir en arrière pour influencer les retombées économiques qu’aurait eu cette opération. Sans se rétracter, Tusquets met plus de bois sur le feu au moment le moins opportun pour le faire.

«Je n’ai pas dit que Messi devait partir cet été, j’ai dit que sur le plan économique, en ne regardant que les chiffres, l’économie du club serait meilleure car on parle de la puce la plus élevée du monde. Je ne suis personne, de plus la décision vous appartient et le gérant ne peut pas la prendre. Je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit de l’autre monde », a expliqué Tusquets sur le programme Tot Costa.

Le Président de la Société de Gestion a une nouvelle fois précisé sa position: «Je n’ai parlé que de chiffres, rien de plus. Il y a eu une mauvaise interprétation dans ma réponse. Il est évident qu’économiquement le départ de Messi aurait été bon pour le club, c’est une vérité comme un temple. Il n’aurait sûrement pas dû répondre à la question, le problème c’est que je réponds toujours à ce qu’ils me demandent», A-t-il assuré.

“Koeman a raison”

Concernant la critique de Ronald Koeman, qui a déclaré que “certains commentaires du club n’aident pas à garder son calme”, ​​Carles Tusquets a été clair: “Tu as raison, mais mes paroles n’ont pas été bien expliquées. Je me suis limité à ajouter et à soustraire, ni je n’ai la volonté de vendre Messi ni je ne peux le faire, je lui dirai si nécessaire. J’expliquerai qu’ils l’ont mal expliqué. Et si Messi ou son environnement m’appelle, je le clarifierai aussi. Dans tous les cas, comment peut-il être fâché contre quelque chose qu’il voulait faire? Messi voulait quitter Barcelone cet été“Ajouta-t-il sans détour.

Sur la situation économique de Barcelone, Tusquets s’est montré moins fataliste cette fois: «L’avenir économique du club est plus que garanti. Au moment de l’ouverture du Camp Nou, 200 millions d’euros entreront automatiquement. Je suis préoccupé par la situation économique».

Enfin, il a déclaré qu’il ne gère pas bien la pression médiatique de son poste: «Je ne passe pas un bon moment, c’est une pression quotidienne et très difficile à supporter. Cela m’étonne encore qu’il y ait tant de candidats, ils ne savent pas où ils vont», Conclut-il.