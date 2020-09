La NFL ne joue pas sa saison 2020 dans une bulle comme la NBA ou la LNH, des ligues qui ont redémarré leur jeu avec succès au milieu de la pandémie COVID-19 aux États-Unis. Ainsi, la NFL sait que les tests de coronavirus positifs parmi des milliers de joueurs, d’entraîneurs et de personnel d’équipe / de ligue sont pratiquement inévitables.

Donc, la clé pour la saison 2020 de la NFL qui se déroule dans les délais prévus est les tests. Cela, et ce qui se passe lorsque les joueurs, les entraîneurs et d’autres membres du personnel essentiel de la NFL sont testés positifs pour le coronavirus.

PLUS: Tout ce qu’il faut savoir sur les règles du COVID de la NFL

Des tests COVID-19 quotidiens sont en place depuis le début des camps d’entraînement de la NFL pour les personnes en deux groupes – Niveau 1 (“joueurs et personnel de football essentiel dont la fonction professionnelle nécessite un accès direct aux joueurs pendant plus de 10 minutes à la fois sur une base régulière base “) et de niveau 2 (” autres membres du personnel essentiels qui peuvent avoir besoin d’être à proximité des joueurs et d’autres personnes de niveau 1 et qui peuvent avoir besoin d’accéder périodiquement aux zones réglementées “).

Les tests quotidiens du COVID-19 pour ces deux groupes se poursuivront pendant la saison régulière, sauf les jours de match, selon ESPN. Tout le monde est testé chaque semaine.

Ce qui est un bon signe pour la viabilité de la saison NFL alors que la ligue espère atténuer le risque d’épidémies au sein des équipes individuelles. Dans le cadre du plan global de la ligue pour la saison 2020, voici ce qui se passe lorsqu’un joueur est testé positif au COVID-19.

Que se passe-t-il lorsque les joueurs de la NFL sont testés positifs au COVID-19?

Tous les joueurs de la NFL dont le test est positif au COVID-19 suivent les mêmes protocoles. Premièrement, ils sont immédiatement isolés. Il leur est interdit d’accéder aux installations des équipes et ne sont pas autorisés à avoir un contact direct avec les autres joueurs ou le personnel de l’équipe. Ils sont immédiatement placés sur la liste Réserve / COVID-19 (plus d’informations ci-dessous).

Dans le cas où un joueur développe des symptômes pour la première fois à l’intérieur de l’installation d’équipe, il doit suivre les protocoles suivants:

Isoler immédiatement dans une pièce séparée Continuer à porter un masque Être transporté et mis en quarantaine à la maison dès que possible

Quant à savoir quand les joueurs peuvent revenir dans l’équipe, cela dépend. Vous trouverez ci-dessous le libellé de la NFL sur ses règles pour les joueurs revenant d’un cas COVID-19.

Suite à un test positif, si le joueur est asymptomatique, il peut revenir une fois:

10 jours se sont écoulés depuis le test positif initial; ORCinq jours se sont écoulés depuis le test positif initial et le joueur reçoit deux tests de virus PCR négatifs consécutifs à au moins 24 heures d’intervalle au cours de cette période de cinq jours

Suite à un test positif, si le joueur présente des symptômes, il peut revenir une fois:

Au moins 10 jours se sont écoulés depuis l’apparition des premiers symptômes; ET Au moins 72 heures se sont écoulées depuis la dernière manifestation des symptômes

Dans les deux cas, un joueur dont le test est positif doit être autorisé par le médecin-chef de son équipe avant de revenir.

De plus, tous les joueurs qui ont été testés positifs et récupérés (ou qui ont été testés positifs pour les anticorps) subiront un dépistage cardiaque supplémentaire.

Vous trouverez ci-dessous les protocoles de la NFL pour dépistage cardiaque:

Suite à une infection légère et symptomatique, un joueur doit suivre un protocole d’exercice progressif d’au moins trois jours sous la supervision du personnel médical de l’équipe avec un suivi clinique approprié.Après une infection modérée à sévère, un joueur doit suivre un protocole d’exercice progressif pour un recommandé sept jours ou pour une durée égale à deux fois la durée de l’hospitalisation.

La NFL a également mis en place suivi des contacts. Conduit par un tiers appelé IQVIA, le suivi des contacts est mis en œuvre après qu’un joueur infecté a reçu un résultat de test positif dans le but d’identifier les personnes qui sont entrées en contact étroit avec cette personne. Les dispositifs de suivi des joueurs Kinexon Proximity Recording sont utilisés pour identifier les contacts étroits dans le jeu, et les dispositifs doivent être portés pendant toutes les activités de l’équipe.

Les équipes ont été chargées d’informer les autorités sanitaires des tests positifs comme l’exigent les réglementations ou lois locales applicables.

La liste NFL COVID, expliquée

La NFL a mis en place une liste de réserve spéciale appelée «Reserve / COVID-19» en 2020 pour les joueurs qui doivent être retirés de la liste active en raison du coronavirus. Mais ce n’est pas parce qu’un joueur est inscrit sur la liste qu’il a été testé positif au virus.

La liste COVID-19 comprend à la fois les joueurs qui ont été testés positifs et ceux qui sont entrés en contact étroit avec quelqu’un qui a été testé positif. Un accord entre la NFL et la NFLPA a établi que les équipes ne sont pas autorisées à annoncer publiquement l’état de santé d’un joueur, simplement qu’il a été placé sur la liste.

Les joueurs qui sont mis sur la liste parce qu’ils ont été testés positifs doivent suivre les protocoles de retour énumérés ci-dessus. Ceux qui sont inscrits sur la liste parce qu’ils ont été testés négatifs mais ont été déterminés comme étant en contact étroit avec une personne infectée doivent suivre les protocoles de retour suivants:

Deuxième test négatif dans les 24 heures suivant le test négatif initial Surveillance accrue des symptômes Huit jours de dépistage viral quotidien Calendrier de tests régulier par la suite

Lorsque la NFL et la NFLPA ont annoncé les résultats des tests de surveillance du COVID-19 du 21 au 29 août, elles ont signalé quatre nouveaux tests positifs confirmés parmi les joueurs et six nouveaux positifs confirmés parmi d’autres membres du personnel. Au cours de cette période, 58 621 tests ont été administrés à un total de 8 739 joueurs et membres du personnel des équipes.

Parce que les résultats positifs des tests de coronavirus parmi les joueurs de la NFL sont presque inévitables, il est raisonnable d’anticiper plus de joueurs manquant que d’habitude en 2020. Ainsi, la ligue a accepté d’étendre les effectifs de l’équipe d’entraînement à 16 joueurs, dont six vétérans (nombre illimité de saisons cumulées) que deux, pour cette saison.

La NFL a également établi de nouvelles règles pour les équipes d’entraînement qui tiennent compte des éclosions potentielles de COVID-19 sur les listes actives. Si un joueur de l’équipe d’entraînement est élevé à la liste active parce que son équipe a reçu des exemptions de liste «en raison de cas confirmés ou suspectés d’une maladie contagieuse parmi ses joueurs», alors le joueur ne sera pas obligé de signer un contrat de joueur actif. Il reviendra automatiquement à l’équipe d’entraînement après le match sans passer par des dérogations.