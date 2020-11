Mis à jour le 22/05/2017 à 21:57

L’équipe équatorienne a entamé lundi son périple lors de la Coupe du monde U-20 en Corée, renonçant à un match nul “in extremis” contre son homologue des États-Unis (3-3), lors du match clé F joué à Incheon. L’un des objectifs était un cadeau du fils de Klinsmann, qui aussi probablement que l’on peut le voir dans Youtube, a commis l’un des «bloopers» du concours. L’actuelle vice-championne sud-américaine dans la catégorie a débuté de manière fulgurante et après sept minutes, elle commandait déjà 2-0, avec des buts de Herlin Lino (5), à un but vide, et du milieu de terrain italien de l’Atalanta Bryan Cabezas (7), précisément Erreur Klinsmann. Cependant, les Etats-Unis ont voulu affirmer leurs galons de Champion CONCACAF de la catégorie, et ont tiré avec fierté pour établir l’égalisation avec deux buts du très jeune attaquant de 17 ans Joshua Sargent (36, 54). Le “ tricolore ” n’a pas accusé le coup et est reparti à l’attaque, réalisant à nouveau l’avantage de Cabezas au tableau de bord en profitant d’une erreur en sortie de ballon du gardien Jonathan Klinsmann (64e). Luca de la Torre a profité d’un rejet à la 90 + 4 minute pour donner le coup de grâce au «Tri». Les hommes de José Rodríguez sont aux côtés d’une unité, comme les États-Unis, dans l’attente de l’affrontement entre l’Arabie saoudite et le Sénégal lundi