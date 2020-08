Le football fantastique quotidien est devenu la tendance à la croissance rapide ces dernières années. Tous ceux qui jouent veulent un avant-goût de la gloire de la NFL DFS, mais si vous êtes plus enclin à vous concentrer sur vos ligues de la saison, il y a beaucoup à comprendre sur DFS avant de vous lancer. Que vous jouiez dans des cash games et des tournois ou sur DraftKings et FanDuel (ou une foule d’autres options) déterminera comment vous jouez – et combien vous aimez jouer.

Avant de plonger, consultez notre répartition de chacun des formats DK et FD. Une grande partie de ce qui est écrit ci-dessous s’appliquera également aux sites DFS tiers, mais nous nous sommes concentrés sur les deux plus grands sites pour le bien de cet article. Espérons que cela vous donne une idée de la façon d’aborder votre stratégie NFL DFS chaque semaine.

Vous débutez dans DFS? Essayez les jeux d’argent

Vous ne trouverez pas de place sur le site DFS intitulée “cash games”, mais c’est ce que les concours 50/50 et les concours double-up sont communément appelés. L’idée ici est que la moitié ou presque la moitié des participants gagneront un paiement en espèces. Dans un 50/50, c’est littéralement la moitié des participants, recevant généralement environ 80% des gains de votre inscription, tandis qu’un double-up gagne le double des frais d’inscription pour un peu moins de la moitié des participants. La maison doit en profiter, après tout.

Les cash games sont le meilleur moyen de se familiariser avec les sites DFS sans tomber rapidement dans un énorme trou. Ils n’exigent pas nécessairement qu’un joueur se prononce sur chaque décision d’alignement qu’ils prennent – juste la plupart d’entre eux. Un ou deux clunkers ne vous empêchent pas de continuer à encaisser une nuit donnée.

Généralement, les jeux d’argent sont considérés comme le type d’entrée qui vous incite à être conservateur. Prendre trop de risques peut vous enterrer sous la ligne de trésorerie. Les joueurs expérimentés et expérimentés qui ont leur semaine standard et solide suffisent généralement pour vous aider à encaisser. Dans le football, si vous pouvez toucher un «stack» – jouer un quart-arrière avec un ou plusieurs de ses pass-catchers – cela pourrait être presque suffisant pour vous faire encaisser tout seul.

Gagnez gros dans les tournois NFL DFS

Les tournois, en termes simples, rapportent un pourcentage beaucoup plus faible de participants que les jeux d’argent, mais ils paient également dans un système à plusieurs niveaux où la première place gagne plus que la 10e place et ainsi de suite. Lorsque vous voyez DFS annoncé à la télévision, ce sont des tournois publicitaires où vous pouvez gagner d’énormes prix.

Il y a plus de risques à jouer à des tournois, car même les tournois les plus payants comporteront au plus 25% des participants encaissant. Cela signifie qu’au lieu que votre gamme ne doive être meilleure que la moitié de vos concurrents, elle doit être meilleure que les trois quarts d’entre eux.

Il y a des avantages à prendre quelques risques dans les alignements de tournois – si vous jouez sur un gros match d’un joueur dont la propriété est très faible tout au long du tournoi, cela vous donne une longueur d’avance sur tout le monde. L’empilement a encore du mérite ici aussi, avec l’idée de frapper une pile appartenant à un moindre propriétaire aussi.

Pour les nouveaux joueurs DFS, il peut être préférable de rechercher des tournois «à entrée unique». Celles-ci permettent à chaque participant de participer au tournoi une seule fois. Les joueurs professionnels de DFS résident souvent dans les tournois à entrées multiples, ce qui leur permet d’entrer jusqu’à 20 ou 50 alignements, qu’ils soient identiques ou avec de légères variations. Cela rend les chances d’un joueur occasionnel d’encaisser beaucoup plus difficiles.

Concentrez-vous sur une confrontation dans DFS en tête-à-tête

Si vous êtes quelqu’un qui aime vraiment s’enraciner contre les joueurs de votre adversaire dans vos affrontements hebdomadaires d’une saison, vous pouvez envisager les concours en face à face sur les sites DFS. Ceux-ci vous opposent à un autre concurrent, l’un de vous ramenant à la maison ce qui est essentiellement un paiement de 50/50 sur vos deux frais d’inscription.

Vous pouvez participer à des confrontations publiques en tête-à-tête, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas en savoir plus sur vos adversaires à l’avance. Les sites vous donnent des informations limitées sur les adversaires avant de rejoindre un concours, mais il peut être préférable de conserver l’option en tête-à-tête pour les concours privés avec vos amis.

Tirer pour une cible avec FanDuel’s Beat the Score DFS

FanDuel propose un nombre limité de concours chaque jour sous le titre “Beat the Score”. Celles-ci sont assez explicites: au lieu de concourir pour battre les scores de vos concurrents, vous essayez de dépasser un total de points prédéterminé.

Chaque concours Beat the Score a une cagnotte garantie, et elle est répartie uniformément entre tous les concurrents d’un jour donné qui entrent et battent ce score. Si personne ou tout le monde ne bat le score, les frais d’inscription sont remboursés.

Les concours Beat the Score nécessitent moins de réflexion sur les pourcentages de propriété potentiels et plus de réflexion sur la simple maximisation des points dans votre gamme DFS, même avec des jeux populaires. Ils présentent également le mystère supplémentaire de ce que sera exactement votre paiement avant la fin de la nuit. L’inconvénient est que, tout en concourant pour un score qui équivaut normalement à la ligne de cash dans les tournois, vous ne recevrez aucun paiement supplémentaire si vous le dépassez. La première place dans Beat the Score reçoit le même paiement que le joueur qui égale à peine le score.

Rédigez votre liste DFS avec ‘Snake Draft’

FanDuel et DraftKings ont également une fonction de repêchage de serpent pour les concours quotidiens. Pour ceux d’entre vous qui connaissent mieux les ligues d’une saison, cela devrait avoir un certain attrait.

Immédiatement après le remplissage d’un concours, un brouillon rapide a lieu sur le site. Il serpente, ce qui signifie que celui qui choisit en premier dans un tour choisit en dernier dans le tour suivant et ainsi de suite. Ce format garantit que chaque joueur ne sera inscrit qu’une seule fois, contrairement au reste des concours DFS qui pourraient présenter des joueurs avec une forte propriété.

L’inconvénient des concours de repêchage de serpent tels qu’ils existent actuellement est leur taille: si trois ou six personnes entrent et remplissent des listes de six joueurs, vous ne pouvez pas facilement montrer vos connaissances en dormeur. Cela signifie que vous pourriez simplement vous retrouver dans une fusillade entre les meilleurs joueurs de la liste de ce jour-là.

Utilisez FanDuel et DraftKings pour vos meilleures ligues de balle

Vous pouvez trouver beaucoup plus sur les meilleures ligues de balle ici. FanDuel et DraftKings proposent désormais ce format. Vous pouvez soit entrer dans une ligue isolée avec un nombre fixe de joueurs, soit participer à un tournoi où vient l’heure des éliminatoires Fantasy, votre score compte contre tous les meilleurs joueurs du pays dans ce tournoi.

Si vous aimez la gestion basse en saison, la meilleure balle pourrait être pour vous. Et si vous avez déjà un solde sain dans votre compte FanDuel ou DraftKings et que vous souhaitez essayer la meilleure balle, il est logique de le faire facilement sur votre site de prédilection.

