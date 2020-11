L’hommage de Leo Messi à Maradona cela coûtera le Barcelone une amende de 3.000 euros établie dans le Article 91 du Code Disciplinaire de la RFEF, qui régit les célébrations des buts. Bien que l’esprit de la règle soit d’éviter les messages politiques, la compétition ne pardonnera ni à Messi ni au Barça malgré les circonstances particulières de l’affaire.

Quand Messi a enlevé sa chemise pour afficher l’un des Old Boys de Newell en hommage à Maradona Il savait que l’arbitre du match, Mateu Lahoz, devait l’avertir. L’arbitre valencien n’a fait qu’appliquer l’article 91 du Code Disciplinaire RFEF concernant les célébrations, qui stipule ce qui suit:

“Le footballeur qui, à l’occasion d’avoir marqué un but ou pour toute autre cause dérivée des vicissitudes du match, soulève son maillot et affiche toute sorte de publicité, slogan, légende, acronyme, anagrammes ou dessins, quel qu’en soit le contenu ou le but de l’action, sera sanctionné, en tant qu’auteur d’un délit grave, d’une amende pouvant aller jusqu’à 3000 euros et d’un avertissement».

Une amende de 3.000 euros

Cette disposition réglementaire, considérée comme une infraction grave, ne s’applique pas exclusivement à la Ligue espagnole. Cette sanction répond à une disposition de la FIFA qui interdit de soulever le maillot pour afficher tout message dans les compétitions officielles dans tous les pays du monde.

Bien sûr, la carte jaune que Mateu Lahoz a montré à Leo Messi compte pour le cycle de cinq cartes qui comporte un jeu de pénalité, il y aura également une amende pour Barcelone pour l’hommage de Leo à Maradona dans la semaine de sa mort. Le Barça devra payer une amende de 3000 euros pour l’action de Messi.

Dans le cas des amendes financières telles que les 3000 euros provenant de l’hommage de Messi à Maradona, il est toujours le club qui doit les payer à la RFEF. Le paiement de cette amende n’est pas effectué immédiatement, mais est inclus dans le sac que tous les clubs ont ouvert auprès de la RFEF. C’est à la fin de la saison que sont fixés les montants que les clubs doivent verser à la fédération.

L’hommage de Messi à Maradona

Leo Messi a rendu son hommage, personnel et incessible, à Diego Armando Maradona. Le 10 du Barça était le buteur du quatrième but du match contre Osasula, et il l’a fait dans le plus pur style Maradona. Il a presque retracé un but que Diego a marqué précisément avec le maillot de Newell, l’équipe soul de Messi. Leo a attrapé le ballon devant, s’est débarrassé de quelques joueurs et a mis le ballon à l’arrière du but avec un pied gauche du bord.

C’est alors que Messi a enlevé son maillot de Barcelone pour montrer celui qu’il portait en dessous, l’élastique que Maradona portait pendant son séjour chez Newell’s, lors de la saison 1993-94, également avec le 10 sur le dos. Leo leva les bras vers le ciel en l’honneur de Diego. Désormais, votre geste coûtera à votre équipe 3000 euros.