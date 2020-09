Les Clippers ont abordé les séries éliminatoires de 2020 d’une manière nonchalante qui conviendrait à une équipe avec plusieurs championnats à son actif, pas une franchise sans une apparition en finale de la Conférence Ouest dans son histoire.

Qu’attend Los Angeles pour passer à la vitesse supérieure? Une équipe composée de Kawhi Leonard et Paul George est-elle incapable de montrer quelque chose de plus que cela?

Après avoir été poussés à six matchs par les Mavericks au premier tour, les Clippers ont gaspillé une avance de 3-1 sur les Nuggets pour déclencher le match 7 mardi. Ils ont perdu une avance de 19 points en deuxième mi-temps dans le match 6. Ils se font passer pour la dynastie des Warriors de stade avancé, mais sans l’expérience de la victoire au titre pour convaincre les fans qu’ils peuvent revenir à la vie.

Alors que Los Angeles est critiqué pour ne pas avoir mis les Nuggets de côté, Denver mérite le mérite d’avoir élevé son attaque contre un adversaire de premier plan. Nikola Jokic (25,8 PPG, 12 RPG, 5,5 APG pour la série) a été une force dominante, et Jamal Murray a traversé une période de tir difficile en contribuant ailleurs.

Murray est l’un des meilleurs buteurs de la ligue et pourrait déterminer le résultat du match 7 s’il trouvait une rainure au-delà de l’arc.

Vous trouverez ci-dessous comment regarder le match 7 de mardi soir entre les Clippers et les Nuggets.

Sur quel canal Clippers vs Nuggets?

Date: Mardi 15 septembreChaîne TV: ESPNDirect: RegarderESPN, fuboTV

Le septième match des demi-finales de la Conférence Ouest entre les Clippers et les Nuggets débute mardi soir sur ESPN. Il existe plusieurs options de diffusion en continu pour les personnes en déplacement incapables d’accéder à la télévision par câble, notamment WatchESPN et fuboTV, qui propose un essai gratuit de sept jours.

À quelle heure commence Clippers vs. Nuggets?

Date: Mardi 15 septembreTemps: 21 h HE

Le match devrait commencer à 21 h HE, bien que les matchs de la NBA ne se déclenchent généralement que huit minutes environ après leur heure de début prévue. Étant donné que le jeu 7 reçoit le traitement ESPN complet, il se peut qu’il ne démarre officiellement que plus tard.

Clippers vs Nuggets est une série destinée aux fans de la côte ouest – en particulier le marché géant de LA – donc la NBA a veillé à ce que le match 7 commence à 18 heures, heure du Pacifique, même s’il est techniquement joué sur la côte est.

Clippers contre Nuggets en direct

Au-delà de WatchESPN, qui nécessite un abonnement par câble ou un compte ESPN +, il existe un certain nombre de services de streaming en ligne uniquement qui diffuseront Game 7 en direct.

Il existe plusieurs options de streaming OTT TV qui proposent ESPN, notamment fuboTV, Sling, Hulu, YouTubeTV et AT&T Now. Parmi ces services, fuboTV, Hulu et YouTubeTV offrent des options d’essai gratuites.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers chaque option de diffusion en direct pour le jeu 7 de Clippers vs Nuggets.

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2020

Le vainqueur de Clippers vs Nuggets jouera contre les Lakers en finale de la Conférence Ouest. Cette série commence vendredi, ce qui signifie que le vainqueur aura plusieurs jours pour se préparer aux Lakers.

Voici le programme complet des finales de la Conférence Ouest:

Date

Temps

Canal

Jeu 1

18 sept. 21 h HE TNT

Jeu 2

20 sept. 19 h 30 HE TNT

Jeu 3

22 sept. 21 h HE TNT

Jeu 4

24 sept. 21 h HE TNT

Jeu 5 *

26 septembre 21 h HE TNT

Jeu 6 *

28 septembre à déterminer TNT

Jeu 7 *

30 septembre à déterminer TNT