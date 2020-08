Il est difficile d’imaginer Lionel Messi jouer pour un club autre que Barcelone, mais les rumeurs selon lesquelles le séjour de l’Argentin en Catalogne touche à sa fin se sont intensifiées au cours de l’été – la superstar ayant maintenant informé son club de son désir de partir.

Cela a été alimenté par le fait que le Barça a traversé une saison vraiment lamentable, une saison qui a vu le club manquer la gloire de la Liga avant d’être ignoré de la Ligue des champions.

Les problèmes hors du terrain liés à la politique du club n’ont pas non plus aidé les choses, Messi s’exprimant de manière inhabituelle sur les déclarations qui ont été faites par certains directeurs sportifs.

Avec son contrat qui expire en 2021 et aucune garantie que de nouvelles conditions seront signées, il est possible que Barcelone puisse chercher à tirer profit d’un joueur universellement considéré comme l’un des meilleurs à avoir joué au jeu.

Alors, combien cela coûterait-il d’acheter Messi? Objectif jette un œil à la clause du contrat à terme.

Quelle est la clause libératoire de Lionel Messi?

La clause de rachat de contrat (ou clause de libération) de Lionel Messi est de 700 millions d’euros (630 millions de livres sterling / 825 millions de dollars). La clause lourde a été mise en place lorsque Messi a signé un nouveau contrat de quatre ans avec Barcelone en 2017. Cet accord expire en 2021.

Auparavant, la clause de rachat de Messi était de 300 millions d’euros (270 millions de livres sterling / 355 millions de dollars), et l’augmentation du chiffre avait été obtenue après que le Paris Saint-Germain ait déboursé 222 millions d’euros (198 millions de livres / 262 millions de dollars) pour déclencher la libération de Neymar.

“Lionel a toujours été très heureux au Barça et nous voulons qu’il prenne sa retraite ici, comme il le souhaite”, a expliqué le directeur de Barcelone Guillermo Amor lorsque Messi a signé un nouvel accord en 2017. “Nous parlons de la clause et avec l’expérience de Neymar, nous devons nous protéger. . “

Si un club souhaitait acheter le six fois vainqueur du Ballon d’Or et qu’il pouvait se le permettre, il pourrait faire une offre de 700 millions d’euros, ce que Barcelone n’aurait d’autre choix que d’accepter.

De tels frais de transfert briseraient le record du monde établi lorsque le PSG a acheté Neymar, bien qu’il soit très peu probable que cela se produise, en particulier avec Messi étant soumis aux mêmes effets du temps que tout le monde.

Compte tenu de l’état des lieux avec le contrat de Messi expirant dans un an, si l’Argentin voulait vraiment partir, il est plus probable que le Barça n’aurait guère d’autre choix que d’accepter une offre inférieure à la clause.

En effet, les secousses de la pandémie de coronavirus ne se sont pas encore vraiment fait sentir sur le marché des transferts de football, mais on s’attend à ce que les frais baissent en moyenne.

Alors que la plupart des clubs dans le monde aimeraient signer Lionel Messi, seuls quelques-uns d’entre eux seraient en mesure de se le permettre. Même si Messi quittait le Barca gratuitement, son salaire dans n’importe quel nouveau club nécessiterait de grandes poches.

Manchester City, l’Inter et le PSG sont les principaux clubs présentés comme des destinations potentielles pour Messi.

Le fait que Pep Guardiola, qui a travaillé avec Messi pendant son séjour au Camp Nou, gère City est considéré comme un atout majeur pour l’équipe de Premier League, un expert suggérant que Messi était comme le fils de Guardiola.

L’Inter, quant à lui, a toujours indiqué son intention d’amener l’Argentin à San Siro et l’ancien directeur de Nerazzurri, Massimo Mirabelli, a suggéré que c’était vraiment une possibilité.

“Je peux vous assurer que Messi est plus qu’un rêve pour l’Inter”, a déclaré Mirabelli à Radio Sportiva. “Il ne lui reste plus qu’un an sur son contrat et le Barça ne veut pas risquer de le perdre gratuitement l’été prochain.”

Malgré les spéculations liant Messi au club, le nouveau patron du Barça, Ronald Koeman, espère convaincre le talisman de rester au Camp Nou.

“C’est à moi de trouver un moyen de tirer le meilleur parti de Messi, qu’il soit heureux ici et qu’il se sente important”, a déclaré Koeman à NOS. “C’est le capitaine et il devrait terminer sa carrière à Barcelone. Messi est Barcelone et Barcelone est Messi.”

Qu’est-ce qu’une clause de rachat ou de libération?

Dans le football, une clause de rachat – parfois appelée clause de libération – est une clause dans le contrat d’un footballeur qui indique un prix de demande de transfert qui, s’il est satisfait dans une offre, doit être accepté par un club.

Les frais sont généralement fixés considérablement plus élevés que la valeur marchande perçue par un acteur afin de dissuader les soumissionnaires potentiels, mais peuvent parfois être relativement bas afin d’encourager les soumissionnaires.

Les clauses de rachat sont des aspects obligatoires des contrats des footballeurs en Espagne depuis 1985.