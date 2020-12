Hit, l’assassin légendaire de l’univers 6, est responsable de l’une des batailles les plus éprouvantes de Goku en “Dragon Ball Super”. Le guerrier incroyablement puissant, connu pour sa capacité de saut temporel, était le principal adversaire du Saiyan dans la saga Universe 6. Ce personnage a une fois de plus joué un rôle clé dans l’histoire de la Tournoi du pouvoirOn pensait même que c’était le plus grand espoir de gagner dans son univers.

Dans la saga de l’Univers 6 de “Dragon Ball Super”, Hit a surpris les guerriers Z en battant facilement Vegeta, le deuxième héros le plus fort de l’anime. Là, il a également été révélé que son plus grand avantage dans le combat est le Time Jump, qui lui permet d’avancer dans le temps d’un dixième de seconde.

Cette caractéristique de Hit, combinée à sa vitesse incroyable, rend l’esquive de ses coups extrêmement difficile. Mais son pouvoir ne s’arrête pas là, car il a également pu améliorer cette capacité lors de son combat avec Goku, qui devait responsabiliser Super Saiyan Blue Kaio-ken pour la première fois pour correspondre au niveau de votre adversaire. Il ne pouvait toujours pas le battre. Cela nous amène à nous demander quelle est la puissance de cet assassin légendaire. . fournit des détails à ce sujet.

Dans la saga Universe 6 de “Dragon Ball Super”, Hit a surpris les guerriers Z en battant facilement Vegeta (Photo: Toei Animation)

QUELLE EST LA FORCE DE HIT DANS «DRAGON BALL SUPER»

Beaucoup de personnages, en particulier Goku et Vegeta, sont devenus plus forts depuis la saga Universe 6, ce qui laisse une question sur le pouvoir de Hit. Sur la base de tout ce qui s’est passé dans le Tournoi du pouvoir, il est prudent de dire que même si Goku n’a jamais eu sa revanche, il a maintenant surpassé le tueur de l’Univers 6.. Tout comme Vegeta, qui a battu de manière impressionnante Toppo, le chef des troupes de la fierté, avec sa forme évoluée Super Saiyan Blue. Vegeta pourrait battre le deuxième combattant le plus fort de l’univers 11, tandis que Hit se battait pour garder son troisième guerrier classé, Dyspo.

La meilleure indication des véritables capacités de Hit vient de ses combats avec Jiren et Dyspo. L’assassin de l’Univers 6 était désavantagé pendant la majeure partie de son combat avec le speedster de l’Univers 11, mais à la fin, il est apparu que sa capacité améliorée de saut dans le temps le rendait supérieur au combat. Cependant, plus tard dans le tournoi, il a été révélé que Dyspo retenait sa meilleure arme: son mode de vitesse de la lumière super max. À en juger par la façon dont cela a fonctionné contre Gohan et Golden Freeza, il semblerait que Dyspo soit plus puissant que Hit.

Après ce combat, Hit a prouvé qu’il était l’un des meilleurs combattants du Tournoi du pouvoir lorsqu’il a affronté Jiren., l’antagoniste le plus puissant de “Dragon Ball Super”. Prouvé cela Il était beaucoup plus faible que Jiren, mais son Time Leap lui a presque donné la victoire, même ce dernier le considérait comme une menace, ce qu’il n’avait fait avec aucun autre adversaire à l’exception de Goku.

La capacité de Hit à défier Jiren et à se battre à égalité avec Dypso sont des signes clairs que, malgré sa perte rapide dans le Tournoi of Power, il reste l’un des combattants les plus redoutables de l’anime. Il est facilement au-dessus de la plupart des guerriers Z, à une exception possible de Gohan, qui est actuellement le troisième héros le plus fort de Dragon Ball.

Hit a prouvé qu’il était l’un des meilleurs combattants du Tournoi du pouvoir lorsqu’il a affronté Jiren (Photo: Toei Animation)

VIDÉO RECOMMANDÉE

“Dragon Ball Super: Broly”: 10 choses à savoir

“Dragon Ball Super: Broly”: 10 choses à savoir avant de regarder le film