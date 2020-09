Oui, la NFL a toujours techniquement une politique nationale d’hymne qui interdit aux joueurs de s’agenouiller pendant le chant ou la lecture de “The Star-Spangled Banner” avant les matchs. Mais la règle est un chapitre inutile dans le manuel des opérations de jeu de la ligue.

La politique, modifiée en 2018 quelques années après que Colin Kaepernick ait déclenché des manifestations à l’échelle de la ligue contre l’injustice raciale et la brutalité policière en s’asseyant puis en s’agenouillant pendant l’hymne national, n’a jamais été appliquée.

Cette politique est à nouveau sous le microscope alors que la NFL commence sa saison 2020. De plus en plus de meurtres par la police de Noirs non armés ces derniers mois ont provoqué des manifestations aux États-Unis et dans le monde, et les manifestations se sont répandues dans le monde du sport. Les joueurs de la NFL devaient également protester contre ces injustices raciales, une fois leur plate-forme de jeu sur le terrain rendue devant des millions de téléspectateurs.

Ce qui est bon dans l’esprit du commissaire de la NFL Roger Goodell, du moins sur la base de ses derniers commentaires.

PLUS: La chronologie complète des manifestations de Colin Kaepernick

“Oui”, a déclaré Goodell franchement à la question de l’ancien joueur de la NFL Emmanuel Acho s’il soutiendrait les joueurs qui protestaient pendant l’hymne national en 2020. Goodell est récemment apparu dans l’émission d’Acho intitulée “Conversations inconfortables avec un homme noir” dans un épisode en deux parties .

“Nous n’avons jamais sanctionné un seul joueur pour quoi que ce soit avec l’hymne national et en violation (de la politique)”, a poursuivi Goodell. “Et je n’ai pas l’intention de le faire. Et je les soutiendrai.”

Bien sûr, beaucoup diraient qu’un joueur notable a été officieusement discipliné pour avoir protesté pendant l’hymne national. Kaepernick, qui a lancé la tendance dans la NFL en 2016, n’a pas joué dans la ligue depuis cette saison. Le quart-arrière et ancien coéquipier des 49ers Eric Reid a même déposé des griefs de collusion contre la ligue, qui ont tous deux été réglés l’année dernière.

La NFL a également été incompatible avec ses messages sur les manifestations pendant l’hymne national – d’où la politique qui a été établie mais jamais appliquée. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur cette politique et pourquoi elle a été immédiatement ignorée.

Politique de l’hymne national de la NFL

Kaepernick en 2016 a commencé sa manifestation en s’asseyant sur le banc pendant l’hymne national avant les matchs de pré-saison des 49ers. Quelques jours après que ses protestations aient été remarquées et rapportées par les médias, Kaepernick a modifié sa méthode de démonstration sur la base d’une conversation avec Nate Boyer. L’ancien joueur des Seahawks et Green Beret ont convaincu Kaepernick que s’agenouiller devant le drapeau américain plutôt que de s’asseoir sur le banc serait une méthode de protestation plus respectueuse puisque “les soldats prennent un genou devant la tombe d’un frère décédé”.

Quoi qu’il en soit, assis ou à genoux, Kaepernick violait techniquement la politique de conduite de la NFL pendant l’hymne national avant les matchs.

La politique a depuis été modifiée (plus de détails ci-dessous), mais voici l’ancienne règle de la NFL Kaepernick a violé lorsqu’il a commencé à manifester il y a plus de quatre ans:

“L’hymne national doit être joué avant chaque match de la NFL, et tous les joueurs doivent être sur la touche pour l’hymne national. «Pendant l’hymne national, les joueurs sur le terrain et sur le banc doivent se tenir au garde-à-vous, faire face au drapeau, tenir un casque dans leur main gauche et s’abstenir de parler. L’équipe locale doit s’assurer que le drapeau américain est en bon état. être signalé aux joueurs et entraîneurs que nous continuons à être jugés par le public dans ce domaine du respect du drapeau et de notre pays. Ne pas être sur le terrain avant le début de l’hymne national peut entraîner des mesures disciplinaires, telles que des amendes, suspensions et / ou déchéance du ou des projets de choix pour violation de ce qui précède, y compris les premières infractions. “

Même si Kaepernick a apparemment été blackballé par la ligue après la saison 2016, cela ne vaut rien qu’il n’ait jamais été condamné à une amende ou suspendu par la NFL à la suite de ses protestations. Mais la ligue ne l’a pas vraiment soutenu.

“Je ne suis pas nécessairement d’accord avec ce que (Kaepernick) fait”, a déclaré Goodell dans ses premiers commentaires publics sur les manifestations des joueurs de la NFL. “Je soutiens nos joueurs quand ils veulent voir un changement dans la société, et nous ne vivons pas dans une société parfaite. D’un autre côté, nous croyons très fortement au patriotisme dans la NFL. Personnellement, je crois fermement en cela.”

PLUS: Pourquoi la NFL joue l’hymne national noir avant les matchs

De toute évidence, presque tous les 32 propriétaires d’équipe de la NFL qui votent sur les changements de politique étaient d’accord avec l’évaluation initiale de Goodell. Ainsi, après deux saisons de joueurs qui ont manifesté pendant l’hymne national à des degrés divers, les propriétaires de l’équipe de la NFL ont voté en mai 2018 pour modifier la politique de l’hymne national de la ligue.

Voici la déclaration de la ligue sur la politique qui reste techniquement en place aujourd’hui:

La politique adoptée aujourd’hui a été approuvée de concert avec l’engagement continu de la NFL envers les communautés locales et notre pays – un engagement qui est extraordinaire dans sa portée, ses ressources et son alignement avec nos joueurs. Nous nous engageons à poursuivre notre collaboration avec les joueurs pour faire progresser les objectifs de justice et d’équité dans tous les coins de notre société.

Les efforts de bon nombre de nos acteurs ont suscité une prise de conscience et une action autour des questions de justice sociale qui doivent être abordées. La plateforme que nous avons créée ensemble est certainement unique dans le sport professionnel et très probablement dans les affaires américaines. Nous sommes honorés de travailler avec nos joueurs pour progresser.

Il était malheureux que les manifestations sur le terrain aient créé une fausse perception parmi beaucoup d’autres que des milliers de joueurs de la NFL n’étaient pas patriotiques. Ce n’est pas et n’a jamais été le cas.

Cette saison, tout le personnel de la ligue et de l’équipe doit se lever et montrer du respect pour le drapeau et l’hymne. Personnel qui choisit de ne pas défendre l’hymne peut rester dans le vestiaire jusqu’à ce que l’hymne ait été joué.

Nous pensons que la décision d’aujourd’hui nous permettra de nous concentrer sur le jeu et les athlètes extraordinaires qui y jouent – et sur nos fans qui l’apprécient. …

Les 32 clubs membres de la Ligue nationale de football ont réaffirmé leur ferme engagement à travailler aux côtés de nos joueurs pour renforcer nos communautés et faire progresser la justice sociale. La plate-forme unique que nous avons créée est sans précédent dans sa portée et fournira des ressources extraordinaires à l’appui de programmes visant à promouvoir un changement social positif dans nos communautés.

Les membres sont également fermement convaincus que:

Tout le personnel de l’équipe et de la ligue sur le terrain doit se lever et montrer du respect pour le drapeau et l’hymne.Le manuel des opérations de jeu sera révisé pour supprimer l’exigence que tous les joueurs soient sur le terrain pour l’hymne.Personnel qui choisit de ne pas représenter l’hymne. l’hymne peut rester dans les vestiaires ou dans un endroit similaire hors du terrain jusqu’à ce que l’hymne ait été joué.Un club sera condamné à une amende par la Ligue si son personnel est sur le terrain et ne se lève pas et ne montre pas de respect hymne Chaque club peut élaborer ses propres règles de travail, conformément aux principes ci-dessus, concernant son personnel qui ne se lève pas et qui respecte l’hymne et le drapeau.Le commissaire imposera une discipline appropriée au personnel de la ligue qui ne se lève pas et montre du respect pour le drapeau et l’hymne.

Les six changements à la politique énumérés ci-dessus ont été approuvés par tous les propriétaires d’équipes de la NFL à l’exception de Jed York des 49ers, qui a déclaré s’être abstenu de voter en partie en raison du “manque d’implication des joueurs dans le processus de décision”.

Et ce manque d’implication des joueurs était en effet un problème. De toute évidence, une politique qui a continué d’essayer d’éliminer les manifestations pacifiques sur le terrain n’allait pas voler avec les joueurs – d’autant plus que la NFL n’a pas consulté l’Association des joueurs de la NFL avant sa modification de la règle.

“La direction a choisi d’annuler la même liberté d’expression qui protège quelqu’un qui veut saluer le drapeau dans un effort pour empêcher quelqu’un qui ne souhaite pas le faire”, a déclaré le directeur exécutif de la NFLPA DeMaurice Smith à la suite du changement de politique de la ligue. «La triste ironie de cette règle est que quiconque veut exprimer son patriotisme est soumis au caprice d’une personne qui se dit« propriétaire ». Je sais que tous les PDG de la NFL ne sont pas pour cela et je sais que les vrais patriotes américains ne sont pas en train d’acclamer aujourd’hui. “

Malcolm Jenkins, la sécurité des Eagles de l’époque, a ajouté: “Ce que les propriétaires de la NFL ont fait aujourd’hui a été de contrecarrer les droits constitutionnels des joueurs à s’exprimer et à utiliser notre plateforme pour attirer l’attention sur les injustices sociales comme l’inégalité raciale dans notre pays. Tout le monde perd quand les voix sont étouffées.”

Quelques mois plus tard, après que les joueurs aient déposé un grief contre la ligue, la NFL et la NFLPA ont publié une déclaration commune selon laquelle la nouvelle politique (ou du moins son application) resterait en suspens “pendant les prochaines semaines”. alors que les deux parties discutaient de la question.

Environ un mois plus tard, après que des joueurs aient été vus manifester pendant l’hymne national avant les matchs de pré-saison 2018, la NFL a officiellement annoncé qu’elle ne disciplinerait pas ces joueurs malgré la politique.

“La NFL s’est engagée dans des discussions constructives avec la NFL Players Association concernant l’hymne et les questions d’égalité et de justice sociale qui préoccupent de nombreux Américains”, a déclaré la ligue dans un communiqué. “Alors que ces discussions se poursuivent, la NFL a accepté retarder la mise en œuvre ou l’application des règles de travail du club qui pourraient entraîner des sanctions disciplinaires des joueurs pour leur conduite pendant l’exécution de l’hymne.

«Pendant ce temps, il n’y a pas eu de changement dans la politique de la NFL concernant l’hymne national. L’hymne continuera à être joué avant chaque match, et tous les joueurs et non-joueurs sur le terrain à ce moment-là devraient se tenir debout pendant la présentation du drapeau et l’exécution de l’hymne. Le personnel qui ne le souhaite pas peut choisir de rester dans le vestiaire. “

La NFL n’a annoncé aucun changement à sa politique d’hymne national depuis 2018, et Goodell dans sa récente interview avec Acho a confirmé que la ligue continuerait à permettre aux joueurs de manifester pendant l’hymne national sans pénalité.

“Les joueurs ont (pris les genoux pendant l’hymne national)”, a déclaré Goodell. “Les joueurs le font encore aujourd’hui. Et ils l’ont fait la saison dernière, et nous n’avons jamais sanctionné aucun d’entre eux. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire.”

Il y a quelques mois, après que Goodell a publié une déclaration vidéo admettant que la NFL avait tort de ne pas avoir écouté les joueurs plus tôt sur le sujet de l’injustice raciale, les responsables de la ligue ont déclaré à Jason La Canfora de CBS “que, oui, en fait, la NFL est hors l’entreprise de sanctionner ou de décourager un joueur de se prendre un genou. “