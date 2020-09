La campagne 2019-20 des Rockets s’est terminée samedi soir non pas avec un barrage de 3 points, mais avec LeBron James et les Lakers souriant et riant tout au long de la seconde moitié d’une victoire facile dans le cinquième match.

PLUS: Russell Westbrook échange des mots avec le frère de Rajon Rondo

Los Angeles a pris les devants avec une course de 13-2 dans les trois premières minutes du match, menée par jusqu’à 22 points au premier quart et a rapidement éteint les espoirs de Houston de prolonger la série de deuxième tour. Les Lakers ont finalement gagné par un score final de 119-96, mais ils ne se sont même jamais sentis aussi proches. Comme Tim Legler d’ESPN l’a dit à Scott Van Pelt, celui-ci ressemblait plus à un match de championnat d’été qu’à une situation de do-or-die.

Une autre élimination décevante pousse les Rockets dans ce qui sera une intersaison difficile. Ils doivent affronter quelques questions clés sur leur avenir, et il n’y a pas de bonnes réponses.

Mike D’Antoni est-il absent comme entraîneur-chef?

En quatre ans à Houston, D’Antoni a compilé un record de 217-101 lors des matchs de saison régulière et a révolutionné la façon dont les équipes de la NBA abordent l’offensive, en poussant notamment l’isolement et la petite balle à l’extrême. On pourrait dire qu’il était une blessure aux ischio-jambiers de Chris Paul loin d’au moins un voyage à la finale de la NBA en 2018, mais il n’y a aucun confort à jouer le jeu du «et si». Le fait est que les Rockets, clairement en mode gagnant-maintenant, n’ont pas remporté de championnat.

Le joueur de 69 ans n’a pas réussi à parvenir à un accord avec les Rockets avant le début de la saison, il est donc sur le point de devenir joueur autonome. D’Antoni veut continuer à entraîner, et il devrait avoir plusieurs options. Les Pacers devraient être parmi les prétendants à D’Antoni si Houston ne lui propose pas de nouvel accord, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Cependant, la séparation des deux côtés est loin d’être automatique. D’Antoni aimerait rester, et il a le soutien total de James Harden.

Mike D’Antoni sur son avenir: “Nous avons une grande organisation, une ville formidable, de grands fans. Tout va bien ici. On verra ce qui se passe mais je ne pourrais pas demander une meilleure situation. Tout va bien de ce côté-ci, pour sûr.” – Sean Highkin (@highkin) 13 septembre 2020

James Harden veut-il que Mike D’Antoni revienne aux Rockets? “Bien sûr. Bien sûr. Mike a fait des choses incroyables ici.” – Tim MacMahon (@espn_macmahon) 13 septembre 2020

Peut-être que des conversations entre D’Antoni, le directeur général Daryl Morey et le propriétaire Tilman Fertitta mèneront à une sorte de résolution, bien qu’il y ait déjà des rumeurs selon lesquelles les Rockets considéreront l’analyste ESPN et ancien entraîneur de Houston Jeff Van Gundy comme l’un des meilleurs candidats de remplacement.

Que ce soit D’Antoni ou un nouveau visage sur la touche la saison prochaine, le style de ce groupe ne changera peut-être pas beaucoup, car apporter des améliorations majeures est une tâche apparemment impossible.

Comment les Rockets peuvent-ils se construire autour de Russell Westbrook et James Harden?

Morey a été aussi créatif que n’importe quel GM dans la construction d’un prétendant, et les Rockets sont allés à plein régime pendant la dynastie des Warriors lorsque d’autres équipes se contentaient de laisser Golden State dominer. On comprend pourquoi Harden serait confiant dans la capacité du front office à modifier la liste autour de lui et de Russell Westbrook.

“J’ai l’impression que nous sommes à un bout de la ligne”, a déclaré Harden après le cinquième match. “Mais vous devez continuer à essayer de comprendre, continuer d’essayer de grandir et de mettre les bonnes pièces autour de moi et Russ pour en arriver là où nous vouloir aller.”

Assez facile, non? Eh bien, Houston est confronté au plafond salarial et a largement évité la taxe de luxe sous Morey. Essayer d’ajouter un facteur de différence avec ces salaires sur les livres va prendre toute la magie comptable de Morey.

Saison

James Harden

Russell Westbrook

Eric Gordon

2020-2021 41,3 M $ 41,4 M $ 16,9 M $ 2021-22 44,3 M $ 44,2 M $ 18,2 M $ 2022-23 47,4 M $ * 47,1 M $ * 19,6 M $

* Option de joueur

Nous parlons de payer 114 millions de dollars en 2022-23 pour trois joueurs qui auront vieilli hors de leurs primes. Oh mec.

Les Rockets ne détiennent pas non plus de choix lors du repêchage de la NBA 2020, et ils doivent les futures sélections de premier tour (2024 et 2026) au Thunder dans le cadre du commerce de Westbrook en plus des futurs échanges de choix (2021 et 2025). Ils peuvent déplacer leur choix de première ronde 2021 ou 2022, mais pas les deux.

En plus de cela – oui, il y a plus – Houston ne peut pas attirer d’autres équipes avec des perspectives prometteuses parce que, euh, elle n’en a pas. Morey pourrait lancer Robert Covington et PJ Tucker dans des négociations commerciales, mais il n’a pas beaucoup de sens de les inclure dans un accord si les Rockets continuent avec leurs méthodes à petite balle.

Alors . . .

Quel est l’avenir de cette franchise?

Gagner un titre reste l’objectif, mais comme l’a montré une autre série de séries éliminatoires, les Rockets ne sont pas construits pour traverser plusieurs tours dans la robuste Conférence de l’Ouest. On a l’impression que Houston est verrouillé pour être une tête de série n ° 3-6 qui donne à un adversaire d’élite un léger défi mais finit par le laisser les mains vides.

Si Morey et Fertitta parviennent à cette conclusion, discuteront-ils éventuellement d’un changement de cap? Harden et Westbrook ont ​​tous les deux 31 ans. Harden n’a pas ressemblé à un MVP dans les grands moments. La performance de Westbrook contre les Lakers a mis en évidence ce qui se passe quand il ne peut pas surmonter ses problèmes de tir avec l’athlétisme et la rage. Cette fenêtre de championnat est déjà en train de se fermer.

Westbrook est presque non échangeable – presque, parce que, eh bien, c’est la NBA – mais Harden a toujours de la valeur en tant que l’une des meilleures armes offensives de la ligue. Aussi sauvage que cela puisse paraître, il pourrait y avoir des rumeurs commerciales Harden à venir. Un accord Harden pourrait être la seule trappe d’évacuation pour le front office. Si vous êtes toujours «un morceau loin», alors vous n’êtes jamais réellement «un morceau loin».

Hé, nous vous avons dit qu’il n’y avait pas de bonnes réponses.