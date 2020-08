Lionel Messi est devenu le joueur le mieux payé de la Liga en novembre 2017 en acceptant un nouveau Barcelone accord pour prolonger son séjour au Camp Nou jusqu’en 2021.

L’international argentin est l’un des visages les plus reconnaissables du football et ses capacités lui ont permis de devenir l’un des gagnants les plus lucratifs du jeu.

Mais combien vaut exactement Messi? Bien qu’il soit difficile d’obtenir un chiffre exact, nous pouvons accumuler de nombreuses informations à partir de ce qui a été rapporté et comparer ses gains à ceux de son rival Cristiano Ronaldo.

Contenu

Quelle est la valeur nette de Lionel Messi?Quel est le salaire de Lionel Messi?Quels accords de sponsoring a Lionel Messi?Quelles sont les activités de Lionel Messi?Quel travail caritatif fait Lionel Messi?Combien d’abonnés sur les réseaux sociaux Lionel Messi a-t-il?

Quelle est la valeur nette de Lionel Messi?

Valeur nette:

309 millions de livres sterling (400 millions de dollars)

Source de richesse:

Contrats de football, accords d’approbation, investissements

Date de naissance:

24 juin 1987

Pays de naissance:

Argentine

La valeur nette de Messi est estimée à environ 309 millions de livres sterling (400 millions de dollars) à partir de 2020. Ces chiffres sont cependant spéculatifs, d’autant plus que ses intérêts commerciaux ont tendance à ne pas être largement diffusés.

Forbes a classé Messi au premier rang des athlètes sur leur liste des 100 célébrités les mieux rémunérées de 2019, évaluant ses revenus pour l’année à 127 millions de dollars (98 millions de livres sterling), et quatrième au total, faisant de lui le footballeur et l’athlète les mieux rémunérés au monde. Il avait 18 millions de dollars d’avance sur Ronaldo et 22 millions de dollars d’avance sur Neymar, les prochains athlètes sur la liste.

Le dernier salaire de l’attaquant de Barcelone le maintiendra certainement parmi les sportifs actifs les plus riches de la planète au cours des prochaines années.

Quel est le salaire de Lionel Messi?

. https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/1d/e7/lionel-messi_1h0oaxt5et0011fzx8r30vjoye.jpg?w=500&quality=80

Le dernier contrat de Messi aurait une valeur nette de 500000 £ (610k $ / 565k €) par semaine.

Avant de signer cet accord, Messi était estimé à environ 336000 £ (410k $ / 397k €) par semaine.

Ironiquement, Messi doit remercier Neymar pour ses conditions nouvelles et améliorées. Son départ pour le Paris Saint-Germain a non seulement apporté au Barca une aubaine massive, mais a également retiré son salaire des livres.

Auparavant – lorsque le président du club, Josep Maria Bartomeu, insistait sur le fait qu’un accord avait été conclu malgré le fait qu’il n’avait pas été signé – le Barça avait admis que le nouveau salaire de Messi porterait ses dépenses salariales au-dessus de ce qui est généralement recommandé par l’UEFA.

“La LFP et l’UEFA font des recommandations mais personne ne fixe de plafond salarial”, a déclaré Bartomeu. “Nous sommes au-dessus de ce qui est recommandé, mais l’important est d’être durable. Nous pouvons nous le permettre.”

Quels accords de sponsoring a Lionel Messi?

. https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/5d/f6/lionel-messi_1k3s7jckempdg1fpswn5l5jv0g.jpg?w=500&quality=80

Tout comme Ronaldo, les nombreux contrats de parrainage de Messi sont trop nombreux pour être énumérés dans leur intégralité, mais le plus important est avec les fabricants de ses bottes. Leur rivalité se poursuit dans la bataille entre Nike (Ronaldo) et Adidas (Messi) en dehors du terrain.

Quelques mois environ après que Ronaldo ait signé un accord «à long terme» avec Nike en 2016 qui, selon les rumeurs, serait similaire à l’accord à vie signé par la star du basket LeBron James – et d’une valeur potentielle d’un milliard de dollars – Messi, voilà, a fait similaire avec Adidas. Les termes exacts n’ont pas été divulgués, mais des rapports en Espagne suggèrent que cela le mènera au moins jusqu’à la fin de sa carrière de joueur.

Messi a également participé à d’importantes campagnes avec Pepsi, Gillette et Turkish Airlines. Dans le cadre de leur liste de célébrités 2019, Forbes a évalué ses approbations à 35 millions de dollars (27 millions de livres sterling) pour cette année au total.

Quelles sont les activités de Lionel Messi?

https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/23/f9/carles-puyollionel-messi-barcelona-2019-20_1n0rwkd7xmrin1nt43jiueablf.jpg?t=1359872312&w=500&quality=80

Une partie de l’attrait de Messi, bien sûr, est son image de pur footballeur qui s’intéresse peu au style de vie somptueux qui lui est offert en dehors du terrain. Son manque apparent de désir de se diversifier dans d’autres entreprises et de créer une marque personnelle est à certains égards devenu une marque en soi et est attrayant pour les sponsors.

Mais si Messi ne pousse pas les lignes de sous-vêtements, de chaussures et de parfums comme Ronaldo, il a investi dans l’immobilier. Autour de sa ville natale de Rosario en Argentine, par exemple, il a investi dans le projet Azahares del Parana (un ensemble de communautés fermées hors de la ville) ainsi que dans un immeuble d’appartements dans le centre-ville.

Il y a presque certainement beaucoup plus que cela, mais – comme cela a tendance à être le cas avec Messi – cela reste assez privé.

Quel travail caritatif fait Lionel Messi?

. https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/be/57/lionel-messi_qrcew75i5apo1iiq4mrbxkfqr.jpg?w=500&quality=80

Comme c’est le cas pour ses intérêts commerciaux, le travail caritatif de Messi est considérable mais a tendance à se concentrer sur des sources et des entreprises en qui il a confiance.

Il a sa propre organisation, la Fondation Leo Messi, à laquelle il a demandé des dons au lieu de cadeaux de mariage lorsqu’il a épousé sa partenaire de longue date Antonella Roccuzzo.

Les initiatives que Messi soutient sont généralement liées aux enfants vulnérables et à leur santé, et il a été nommé ambassadeur de l’Unicef ​​en 2010 après avoir travaillé avec eux depuis 2004.

Combien d’abonnés sur les réseaux sociaux Lionel Messi a-t-il?

. https://images.daznservices.com/di/library/goal_es/9e/90/lionel-messi-barcelona-psg-uefa-champions-league-08032016_2ilm382h94t01nqh2ya8euk7w.jpg?w=500&quality=80

Messi possède des pages Facebook et Instagram extrêmement populaires mais n’est pas sur Twitter, à l’exception d’un compte “ Team Messi ” créé par les sponsors Adidas.

Il joue cependant le deuxième violon après Ronaldo en ce qui concerne la présence sur les réseaux sociaux. Messi a la deuxième page Facebook la plus populaire parmi les athlètes de tous les sports, avec 90 millions de likes, et est la troisième personnalité masculine la plus suivie sur Instagram (152 millions) après Ronaldo et Dwayne Johnson.

Ronaldo, à titre de comparaison, compte 122 millions de likes Facebook et 220 millions d’abonnés sur Instagram.