Rayo Vallecano et Barcelone faire face aujourd’hui Mercredi 27 janvier en huitièmes de finale Copa del Rey à partir de 21:00 heures, un de moins aux îles Canaries. La rencontre récupérera l’une des rencontres classiques des 30 dernières années dans le Stade Vallecas, 14 des 30 dernières saisons ont été les franjirrojos en premier, en accumulent deux dans la catégorie argent. Dans le Barça Des rotations remarquables sont à nouveau attendues même si l’on s’attend à ce que Leo Messi revienne.

Un match qui sera mené au coup de sifflet par l’arbitre Guillermo Cuadra Fernandez et il sera télévisé en direct sur Telecinco et sur la plateforme de paiement DAZN. Aussi, le jeu d’aujourd’hui Rayo-Barça aura des commentaires en ligne en direct minute par minute sur le site Web de OKDIARY.

Rencontre Rayo Vallecano – Barcelone pour un trou en quart de finale du Copa del Rey. Fête avec l’histoire, avec une certaine miette, qui se souviendra de temps meilleurs Vallecas. Cela fait 40 ans depuis le dernier match de coupe entre les Franjirrojos et les Blaugranas. C’était précisément dans quelques-uns de la finale, avec le tournoi de deux matchs. Au match aller, les Catalans ont déjà laissé le match sur la bonne voie avec un 0-3 (doublé d’Estella et Simonsen tous deux marqués), le condamnant au Camp Nou avec un 3-1 (Alexanko, Tente Sánchez et Carrasco les buts du Barça; Uceda celui de la foudre).

Dans le Barça il y a une certaine satisfaction quant à l’amélioration de la Koeman. Un parcours a été trouvé dans lequel l’équipe met à profit ses compétences, même si elle est encore loin de l’excellence assumée. La grande nouvelle est le retour en toute sécurité de Leo Messi après avoir purgé les deux matchs de sanction en raison de la rencontre avec Villalibre en finale de la Super Coupe d’Espagne. Il y aura du repos pour les hommes importants comme De Jong, Pedri, Griezmann ou Dembélé et opportunités pour Ilaix, Riqui, Junior ou Trincao.

Il Vallecano Ray traîne un solide précédent derrière lui pour ce précédent. Accumuler 13 matchs consécutifs en abandonnant les défaites avec lui Barça, tous en premier, six d’entre eux en Vallecas et avec un bilan démoralisant: huit buts en faveur par 56 contre. Cette saison, ils sont forts dans le Ligue SmartBank, quatrième seulement derrière l’Espanyol, Majorque et Almería. Les franjirrojos optent cette année pour les éliminatoires de promotion après un bon début de championnat.

Le match de Rayo Vallecano – Barcelone des assommer de la Copa del Rey sera télévisé via Telecinco et DAZN à partir de 21h00. et vous pourrez également consulter toutes les informations du jeu de Coupe minute par minute sur le site de OKDIARY d’une heure avant Rayo – Barça avec le précédent, alignements et commentaires de l’affrontement avec chaque action, objectif ou controverse.

À quelle heure Rayo Vallecano – Barcelona joue-t-il?

Espagne: 27/01/2021 21h00 (20h00 aux îles Canaries). Argentine: 27/01/2021 17h00

Mexique: 27/01/2021 14h00

La Colombie: 27/01/2021 15h00

Pérou: 27/01/2021 15h00

Chili: 27/01/2021 17h00

Venezuela: 27/01/2021 16h00

Uruguay: 27/01/2021 17h00

Les anges: 27/01/2021 12:00 heures.

Nouveau York: 27/01/2021 15h00

Où joue Rayo Vallecano – Barcelona?

Stade Vallecas (Madrid)

Où diffusent-ils Rayo Vallecano – Barcelone?

Espagne: DAZN, Telecinco

Allemagne: DAZN

Argentine: DIRECTV Sports

Bolivie: DIRECTV Sports

Brésil: Fox Sports

Chili: DIRECTV Sports

Chine: QQ Sports Live, PPTV Sport Chine

La Colombie: DIRECTV Sports

Costa Rica: SKY Sports

Equateur: DIRECTV Sports

Le sauveur: SKY Sports

France: L’Équipe TV

Guatemala: SKY Sports

Honduras: SKY Sports

Italie: DAZN

Japon: DAZN

Mexique: SKY Sports

Nicaragua: SKY Sports

Panama: SKY Sports

Paraguay: DIRECTV Sports

Pérou: DIRECTV Sports

le Portugal: Eleven Sports

Royaume-Uni: Premier Sports 2

Uruguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports

États Unis: ESPN +

Qui arbitre Rayo Vallecano – Barcelone?

Guillermo Cuadra Fernandez (Comité des Baléares)