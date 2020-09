La deuxième étape de la Triple Couronne – et sans doute la plus célèbre – est presque arrivée.

Dix-huit chevaux et jockeys se rendront samedi à l’hippodrome de Churchill Downs à Louisville, dans le Kentucky, dans le but de gagner l’illustre Derby du Kentucky. Mais un seul, Tiz the Law, espère poursuivre sa candidature pour la Triple Couronne des courses de chevaux. Il entre comme favori pour remporter le Derby après avoir remporté les Belmont Stakes en juin de quatre longueurs (et devenir le premier cheval de race New York à le faire depuis 1882).

Tiz the Law entre dans la course pour les roses avec 372 points et cinq victoires, toutes des courses à enjeux gradués, en six tentatives – le seul défaut sur son CV est une troisième place dans le Kentucky Jockey Club Stakes Grade 2 à Churchill Downs en novembre dernier . Tiz the Law peut-il surmonter son précédent déficit ici pour maintenir sa candidature pour la Triple Couronne en vie?

Sporting News vous explique comment regarder le Kentucky Derby 2020, y compris la couverture télévisée, l’heure du courrier, la course de chevaux et plus encore:

Quelle heure est le Kentucky Derby aujourd’hui?

Couverture TV: NBC, fuboTVDate: Samedi 5 septembreHeure de publication: 19 h

La couverture du Kentucky Derby 2020 commence à 14 h 30 le samedi 5 septembre. L’heure de la poste n’est pas prévue pour quatre heures et demie supplémentaires, à 19 h. Une autre option est fuboTV, qui offre sept jours gratuits procès.

Sur quelle chaîne est le Kentucky Derby?

Chaîne TV: NBCDirect: NBCSports.com

NBC a diffusé le Kentucky Derby à 14h30 HE, couvrant tout le temps de poste à 19h et mettant fin à la couverture vers 19h30.

Chevaux Kentucky Derby 2020

Le Kentucky Derby 2020 mettra en vedette 18 chevaux et jockeys; l’entrée originale comprenait 19 chevaux, mais Art Collector a abandonné la course mardi matin à cause d’une «petite maladie du pied».

Quoi qu’il en soit, le favori pour gagner la course de samedi est Tiz the Law, qui entre dans la course de 1 1/4 mile en tant que favori 3-5 après avoir remporté les Belmont Stakes par quatre longueurs à la fin juin. Il est à noter, cependant, qu’aucun cheval du poste n ° 17 n’a remporté le Kentucky Derby.

Honor AP et Authentic ont dessiné les poteaux extérieurs à côté du favori, bien que seul le temps nous dira lequel de ces chevaux remportera le prix – et si Tiz the Law peut continuer à viser la Triple Couronne. Vous trouverez ci-dessous tous les chevaux participant au Kentucky Derby 2020, y compris le numéro de position et les cotes:

Poste de poste

Cheval

Cotes de la ligne du matin

1 Finnick The Fierce 50-1 2 Max Player 30-1 3 Applicable 30-1 4 Storm The Court 50-1 5 Major Fed 50-1 6 King Guillermo 20-1 7 Money Moves 30-1 8 South Bend 50-1 9 Mr. Big News 50-1 10 Thousand Words 15-1 11 Necker Island 50-1 12 Sole Volante 30-1 13 Attachment Rate 50-1 14 Winning Impression 50-1 15 NY Traffic 20-1 16 Honor AP 5-1 17 Tiz The Law 3-5 18 Authentique 8-1