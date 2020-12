La seule éclipse solaire de 2020 traversera l’Amérique du Sud ce lundi 14 décembre et ce sera sûrement l’émission en ligne avec le plus de transmissions sur Internet à la fin de cette année. Et encore mieux si vous n’aurez pas besoin d’utiliser des lunettes de sécurité ou un outil spécial pour le voir.

La chaîne de la NASA diffusera l’éclipse du Chili à partir de 9h40. À 10h30, la NASA commencera par une couverture spéciale de l’événement en espagnol. Les deux seront disponibles ici, avec l’aimable autorisation de la NASA ou directement sur le site Web de l’agence ou à partir du Chaîne de la NASA.

À quoi ressemblera l’éclipse solaire au Pérou?

À Lima, nous ne pouvons avoir une couverture que de 17,23%. Le départ sera à 9h16 et le point maximum à 10h16, se terminant à 11h23

À Tacna, il aura une couverture de 24,40%. Le départ sera à 9h32 et le pic à 10h43, se terminant à 12h00.

À Arequipa, il ne sera visible qu’avec une couverture de 21,37%. Le départ sera à 9h29 et le pic à 10h37, se terminant à 11h51

À Moquegua, il aura une couverture de 22,90%. Le départ sera à 9h30 et le pic à 10h39, se terminant à 23h56.

Voir Solar Eclipse EN LIGNE sur la chaîne de télévision de la NASA

Selon les informations de Space.com, l’éclipse solaire commencerait sa transition au-dessus de l’océan Atlantique Sud à 9h33, à environ 2400 miles au sud-est des îles hawaïennes, et 87 minutes plus tard, elle atteindra la côte pacifique du Chili. À 11 heures, il sera visible en Patagonie du Chili et de l’Argentine, puis il se poursuivra au-dessus de l’océan Atlantique Sud sur environ 7 000 km, avant de se terminer sur la côte sud-ouest de la Namibie à 12 h 54. .

Cette illustration de la NASA montre le chemin et la visibilité de l’éclipse solaire totale

Solar Eclipse LIVE: 14 décembre 2020. Source: NASA

Combien de temps dure l’éclipse solaire

L’éclipse solaire totale durera 2 minutes et 10 secondes.

À quelle heure le Solar Eclipse 2020 commence-t-il les horaires pour voir EN DIRECT

Santiago du Chili – Début: 11h36 – Maximum 13h01 – Fin: 14h31

Buenos Aires, Argentine – Début: 12h03 – Maximum 13h01 – Fin: 14h31

Montevideo, Uruguay – Début: 12h09 – Maximum 13h01 – Fin: 14h31

Sao Paulo, Brésil – Début 12h45 – Maximum 14h04 – Fin 15h16

Où sera la meilleure vue de l’éclipse solaire totale de demain

De la Patagonie argentine au Chili sont les endroits où vous pourrez mieux l’observer. La Lune couvrira complètement le Soleil et vous pourrez voir l’éclipse solaire totale d’une durée maximale de 2 minutes et 10 secondes

L’éclipse solaire 2020 traversera le Chili et l’Argentine

À quoi ressemblera l’Éclipse solaire 2020 en Argentine

À Buenos Aires (couverture de 73,67%). Le début de l’éclipse sera à 12h03, avec un point maximum à 13h32 et se terminant à 14h59. Cependant, à El Cuy, Ramos Mexía et Valcheta, l’éclipse solaire peut être vue dans sa totalité .

