Alors que les équipes de la NFL se demandent comment gérer la pandémie de coronavirus, les équipes de la ligue ont diverses directives sur la façon de gérer les fans cette saison. Certaines équipes autoriseront les supporters dans leurs stades respectifs en début de saison tandis que d’autres ouvriront l’année sans supporters.

Voici comment les équipes affrontent la saison dans quelques semaines:

AFC Est:

Jets: Ni les Jets ni les Giants ne seront autorisés à accueillir des fans au MetLife Stadium “jusqu’à nouvel ordre”, conformément à l’ordre du gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.Factures: Buffalo a annoncé le 25 août qu’il n’y aura pas de partisans à ses deux premiers matchs à domicile de la saison régulière le 13 septembre et le 27 septembre. Dauphins: Miami a annoncé le 24 août qu’il disposera d’une capacité limitée dans le stade pour son match d’ouverture à domicile le 20 septembre. Un nombre maximum de 13 000 fans sera autorisé à y assister.Patriotes: Les Patriots joueront leurs deux premiers matchs à domicile de 2020 sans fans.

AFC Nord:

Steelers: Les Steelers prévoient actuellement d’avoir un nombre limité de fans à Heinz Field, bien que le nombre exact n’ait pas été publié.Corbeaux: Les Ravens n’auront pas de fans pendant “au moins la partie initiale” de la saison régulière 2020, a annoncé le club fin août.Marrons: Les Browns n’ont pas officiellement publié de plan, bien que les propriétaires Jimmy et Dee Haslam aient déclaré le 21 août qu’ils travaillaient sur un plan qui autoriserait jusqu’à 20% de sièges.Bengals: Les Bengals n’autoriseront pas les fans indéfiniment alors que l’équipe sollicite des conseils supplémentaires du gouvernement de l’État.

AFC Sud:

Colts: Les Colts ont annoncé qu’ils n’auront pas plus de 25% de capacité de ventilateur au Lucas Oil Stadium.Jaguars: Jacksonville prévoit d’accueillir des fans à environ 25% de la capacité de TIAA Bank Field.Titans: Les Titans n’auront pas de fans à leur match d’ouverture à domicile le 20 septembre. La décision d’avoir des fans lors de leur prochain match à domicile le 4 octobre n’a pas été annoncée publiquement. Texans: Houston n’aura pas de fans à son match d’ouverture à domicile le 20 septembre, mais ils n’ont pas encore pris de décision publique claire pour autoriser les fans plus tard dans l’année.

AFC Ouest:

Broncos: Denver a déclaré qu’il n’y aurait pas de fans à leur ouverture de football du lundi soir le 14 septembre. L’équipe a déclaré qu’elle serait en communication avec les responsables locaux et nationaux alors qu’elle tentait de discuter d’une éventuelle future participation limitée des fans. Raiders: Le 24 août, le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a envoyé un courriel aux détenteurs d’abonnements de saison pour leur dire que les fans ne seraient pas autorisés aux matchs à domicile cette saison.Chargeurs: Les Chargers et les Rams n’auront pas de jeux avec les fans jusqu’à nouvel ordre.Chefs: Les champions en titre du Super Bowl ont déclaré qu’ils prévoyaient d’avoir environ 16 000 fans présents pour leur match d’ouverture à domicile le 10 septembre. Ils devraient limiter la capacité du stade à environ 20%.

NFC Est:

Géants: Ni les Giants ni les Jets ne seront autorisés à accueillir des fans au MetLife Stadium “jusqu’à nouvel ordre”, conformément à l’ordre du gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.Aigles: Au 25 août, on ne sait pas ce que les Eagles prévoient de faire cette saison. À la mi-juillet, la ville de Philadelphie a interdit les événements en plein air impliquant plus de 50 personnes jusqu’au début de 2021, mais les matchs de la NFL pourraient être une exception. Cowboys: Les Cowboys ont annoncé qu’ils accueilleraient des fans au stade AT&T dans une capacité «limitée», mais on ne sait pas exactement combien de personnes seront autorisées aux matchs. Washington: Washington a annoncé le 12 août que tous les matchs de FedEx Field cette saison se joueraient sans fans.

NFC Nord:

Les Lions: Detroit a déclaré qu’il n’y aurait pas de supporters lors des matchs à domicile les 13 septembre et 4 octobre. Le président de l’équipe, Rod Wood, a déclaré qu’ils évaluaient toujours la situation pour plus tard dans l’année.Emballeurs: Green Bay n’autorisera pas les fans pour au moins leurs deux premiers matchs à domicile, mais pourrait autoriser les fans plus tard dans l’année. Le président et chef de la direction Mark Murphy avait précédemment estimé un maximum de 10 000 à 12 000 fans pour tous les jeux auxquels les fans sont autorisés.Ours: Les Bears ont déclaré que la ville de Chicago avait accepté de ne pas autoriser les fans à Soldier Field en 2020. Vikings: Le Minnesota a annoncé le 25 août qu’il disputerait ses deux premiers matchs à domicile de saison régulière sans supporters.

NFC Sud:

Saints: Le match d’ouverture à domicile de la Nouvelle-Orléans le 13 septembre contre les Bucs se jouera sans supporters. L’équipe a également déclaré qu’il était “peu probable” qu’elle puisse accueillir des fans lors de son deuxième match à domicile, contre les Packers le 27 septembre.Boucaniers: Le plan de Tampa Bay n’est toujours pas clair, même si une note de fin juillet aux détenteurs d’abonnements a déclaré qu’ils “ne seraient pas en mesure de réinstaller équitablement l’ensemble de la base d’abonnements de saison sur un nombre limité de sièges. Par conséquent, nous travaillons actuellement à déterminer un une capacité sans danger pour nos fans, notre personnel et nos joueurs. “Panthères: Carolina a travaillé avec des responsables locaux et étatiques pour déterminer si les fans peuvent assister aux matchs cette saison. Faucons: Atlanta n’aura pas de fans présents pour son ouverture de la saison du 13 septembre contre Seattle et le match du 27 septembre avec les Bears lors de la troisième semaine.

NFC Ouest:

Béliers: Les Rams et les Chargers n’auront pas de jeux avec les fans jusqu’à nouvel ordre.Seahawks: Le 19 août, le club a annoncé qu’il n’y aura pas de fans au CenturyLink Field pour “au moins” leur premier match à trois à domicile.Cardinaux: L’Arizona n’a pas encore annoncé publiquement de plans pour la saison 2020. 49ers: Les 49ers ont annoncé le 25 août qu’il n’y aurait pas de fans présents pour leur match du 13 septembre contre l’Arizona. Le club a déclaré qu’il continuerait à travailler avec les officiels sur les futurs matchs à domicile.