À l’approche de ce week-end, il y a 11 équipes sans victoire dans la NFL: les Jets, les Dolphins, les Bengals, les Texans, les Giants, les Eagles, les Vikings, les Lions, les Falcons, les Panthers et les Broncos. Une partie de cela était intentionnelle. Une partie de cela était due à la nature sans précédent de l’intersaison et du camp d’entraînement tronqué. Cela s’explique en partie par le fait que les équipes ont eu des horaires brutaux pour commencer la saison.

L’analyse de tout cela est précieuse car elle permet de séparer les vrais méchants d’une équipe qui pourrait faire une course en novembre ou en décembre. Bien qu’il n’y ait pas eu d’équipes 0-2 pour participer aux séries éliminatoires en 2019 – généralement une équipe commençant 0-2 a environ 12% de chances d’atteindre les séries éliminatoires – le champ élargi des séries éliminatoires devrait rendre la vie un peu plus intéressante. Comme nous l’avions soutenu à l’époque, la place supplémentaire en séries éliminatoires pourrait récompenser une équipe qui a commencé froidement et qui se réunit au bon moment.

Alors, avec cela à l’esprit, creusons…

* * *

JETS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Les Jets ont commencé la saison avec la 26e performance offensive classée selon le classement DVOA et ont suivi avec une performance de 13 points contre une équipe de 49ers qui manquait sans doute ses quatre meilleurs joueurs défensifs, et a perdu Jimmy Garoppolo pour une demie. Sam Darnold va bien; Cependant, le personnel en attaque ne permet pas une tonne de tentatives verticales. Au cours des deux dernières années, cela a ressemblé à une vieille attaque de style professionnel sans une touche moderne. C’est peut-être parce que les corps de réception sont épuisés et que personne ne gagne beaucoup de routes. Darnold est un moins-cinq dans son pourcentage d’achèvement par rapport au pourcentage d’achèvement attendu et tout le côté droit de sa ligne offensive a été perforé avec régularité.

Vont-ils rebondir?

En bref, non. Je pense que les Jets ont sous-estimé la totalité de cette reconstruction et ont essayé de micro-ondes certaines parties du changement pour éviter un examen public (ce qu’ils auraient inévitablement reçu de toute façon). Ils ont perdu de bons joueurs, n’ont pas réussi à en retenir d’autres et ont été ravagés par des blessures. La question est maintenant de savoir comment ils vont cartographier le futur proche. Le directeur général est au début d’un contrat de six ans. L’entraîneur-chef est sur des bases moins sûres. Alors que le mouvement typique des Jets serait de faire un changement de panique, ce qui est le mieux pour Sam Darnold devrait être pris en considération.

* * *

DAUPHINS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Les Dolphins avaient la tâche peu enviable d’être la première équipe à affronter les Patriots dirigés par Cam Newton, ce qui signifiait deviner ce que Bill Belichick et Josh McDaniels pourraient faire avec le premier vrai changement sous le centre en 20 ans. Dans ce match, la défense a perdu de façon inhabituelle l’avantage plusieurs fois de trop, conduisant à quelques touchés de Newton. Au cours de la semaine 2, déjà bouleversés, ils ont rencontré une équipe de Bills qui est tout simplement en train de rouler. Ils y étaient pour la majorité de l’après-midi, avec 61% de chances de gagner en profondeur dans le match avec une avance de trois points. Ils ont mené en temps de possession et réalisé 28 premiers essais contre une bonne défense.

Vont-ils rebondir?

Oui. L’expérience Ryan Fitzpatrick n’a pas encore atteint son apogée. Fitzpatrick joue en fait un peu mieux qu’il ne devrait l’être, mais les Dolphins ont du mal à ouvrir le jeu de course. Les Dolphins font les bonnes choses, notamment en exécutant autant de clichés de jeu-action en deux semaines que l’évangéliste de jeu-action lui-même, Kevin Stefanski (17). Lorsqu’ils passent inévitablement à Tua Tagovailoa, ils devraient pouvoir appeler plus de jeux impliquant une menace directe. Par exemple, les Dolphins ont appelé neuf RPO au cours des deux premiers matchs de la saison.

* * *

BENGALS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Pour le moment, les Bengals ont (peut-être) un élément de base sur la ligne offensive. Aucun de leurs cinq partants n’a une note cumulative Pro Football Focus supérieure à 68 cette saison et Joe Burrow a été sous pression sur un sur cinq de ses arrière-plans. Il tente des lancers serrés sur une passe sur cinq et son pourcentage d’achèvement attendu étant donné que la situation est inférieure à 60 pour commencer, ce qui signifie qu’il n’est pas chargé de receveurs qui dépassent la couverture (ou n’a pas exécuté des jeux qui créent des inadéquations).

Vont-ils rebondir?

Oui et non. Je ne sais pas où étaient les attentes de quiconque pour les Bengals cette saison, mais Burrow les maintient dans les matchs et fait des lancers difficiles. Bien que ce soit souvent une course d’imbécile de supposer après deux matchs qu’un quart-arrière l’a, Burrow semble à l’aise dans le chaos, et les Bengals ont été très vivants à chacun de leurs deux premiers matchs malgré la grave inadéquation du personnel.

* * *

TEXANS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Les Texans ont ouvert la saison avec les Chiefs et les Ravens, et même si une équipe qui veut être considérée comme bonne devrait battre de bonnes équipes, c’est sans aucun doute la séquence de matchs la plus brutale que quelqu’un pourrait être remis après une intersaison avec un temps d’entraînement limité et pas de jeux de pré-saison. Les Texans semblent expérimenter un peu l’attaque, permettant à Deshaun Watson de disséquer les infractions comme il est capable de le faire. Cependant, la perte de DeAndre Hopkins est palpable (Houston est 7 sur 19 en troisième baisse cette année, ce qui est l’un des pires pourcentages du football, près de six pour cent de moins que leur moyenne de 2019).

Vont-ils rebondir?

Peut être. Le calendrier de Houston est absolument brutal, avec des matchs à venir contre les Steelers ce week-end et les Vikings la semaine suivante, une équipe qui ne restera pas non plus sans victoire longtemps. Ils obtiendront les Jaguars deux fois en quatre semaines à partir du 11 octobre, mais il n’y a pas beaucoup de matchs qui semblent être gagnables de manière imminente. Watson semble avoir du mal à développer un rapport avec un récepteur large fiable qui parcourt des routes plus profondes. Jordan Akins mène l’équipe avec neuf prises, tandis que Brandin Cooks mène l’équipe au total des cibles avec 13 (avec seulement sept prises).

* * *

GÉANTS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Les Giants ont une fiche de 0-2 parce qu’il y a quelques années, dans un accès de désespoir, ils ont signé un groupe de joueurs pour des contrats d’agent libre insensés et ont obstrué leurs tableaux de plafonnement salarial. Dans les années qui ont suivi, ils ont eu du mal à constituer une équipe à partir de la vision souhaitée par le directeur général, qui reposait grandement sur les performances transcendantes hebdomadaires d’un porteur de ballon. Ce porteur de ballon est maintenant absent pour la saison.

Vont-ils rebondir?

Non. Les Giants avaient vendu Saquon Barkley comme le gars qui améliorerait le quart-arrière et la ligne offensive. Sans lui, l’équipe doit trouver la stabilité au niveau du porteur de ballon tout en accélérant le développement d’une ligne offensive qui continue de sous-performer malgré une puissance de star remarquable.

* * *

AIGLES

Pourquoi ont-ils 0-2?

Comment est-ce bizarre? Lane Johnson remporte 100% de ses blocs de passes cette saison, tout comme le choix de quatrième ronde Jack Driscoll. Nate Herbig gagne sur 96% de ses blocs de passes, ce qui est l’un des meilleurs parmi les gardes de la NFL. Jason Kelce gagne sur 96% de ses blocs, ce qui est le top 10 pour la position centrale. Carson Wentz subit des pressions au taux le plus bas de sa carrière (environ trois pour cent de moins que ses moyennes de 2018 et 19). La réponse me semble donc évidente. Carson Wentz joue comme l’un des pires quarts de la NFL. Pro Football Focus l’a 33e sur 34 partants qualifiés. Pour être honnête, Wentz n’a jamais eu un taux d’abandon de récepteur (supérieur à 8%) aussi mauvais. Mais son pourcentage de mauvais lancer (plus d’une passe sur cinq n’est pas judicieux) n’a jamais été aussi mauvais non plus.

Vont-ils rebondir?

Oui, avec une injection de confiance. Non seulement les Eagles ont l’une des meilleures performances en termes de taux de victoire par bloc de passes, mais leur ligne défensive, notamment Malik Jackson, gagne du côté défensif du ballon à un rythme superbe. À un moment donné, les pneus sortiront de la boue et les roues commenceront à patiner. Cette équipe est trop talentueuse et trop familière pour s’effondrer ainsi.

* * *

VIKINGS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Les sept premiers des Vikings ont été terribles jusqu’à présent en 2020. Le Minnesota est dans les quatre derniers défensivement en termes de verges au sol alloués, de verges par passes autorisées (dernier dernier), de verges totales allouées et de points totaux alloués. La ligne offensive intérieure a également connu des difficultés, ce qui signifie que Dalvin Cook a moins de succès par tentative et que les Vikings sont obligés de sortir de ce qu’ils font de mieux. Kirk Cousins ​​n’a exécuté que 10 passes de jeu cette saison après avoir enregistré 130 matchs en 16 matchs pour les Vikings l’année dernière.

Vont-ils rebondir?

Non. Mike Zimmer a rarement des équipes au fond et ses problèmes défensifs ont tendance à se régler avec le temps. De même, Kirk Cousins ​​est un bon quart-arrière qui joue mieux que les chiffres ne le suggèrent pour le moment. Cela dit, ce calendrier est tout simplement épouvantable. Après des défaites contre les Packers et les Colts pour commencer la saison, vient les Titans 2-0, un match sur la route contre les Texans sans victoire mais toujours talentueux, un match sur la route contre les Seahawks 2-0 et un match à domicile contre les Falcons, qui sont top cinq dans presque toutes les catégories de passes importantes, ainsi que le total des points et le total des verges.

* * *

LES LIONS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Les Lions ont eu des problèmes de blessures, mais après avoir réduit la ligne droite dans une défaite renversante contre le rival de la division Bears, ils ont été torpillés dans le match de course par Packers. Il sera difficile de sortir de cette fosse de division 0-2, surtout si les Bears peuvent maintenir une certaine stabilité. Les Lions n’ont que deux sacs sur la saison et huit coups sûrs de quart-arrière, tandis que seulement quatre joueurs en défense ont inscrit un plaquage pour perte.

Vont-ils rebondir?

Peut être. Je ne suis pas prêt à compter Detroit, surtout avec le retour imminent de Kenny Golladay. Cela devrait ouvrir suffisamment l’attaque des Lions pour les rendre compétitifs une fois que leur emploi du temps s’est assoupli. Après leur congé de la semaine 5, les Lions obtiennent Jacksonville, Atlanta, Indianapolis, le Minnesota, Washington et la Caroline d’affilée. C’est un bon endroit pour empiler des victoires ensemble.

* * *

FAUCONS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Expliquer les Falcons à quelqu’un de l’espace, à partir du troisième trimestre du Super Bowl LI jusqu’à maintenant, serait l’une des tâches les plus difficiles à accomplir pour un écrivain sportif titulaire. Il y a du talent. Il y a de la stabilité. Grady Jarrett pénètre dans le champ arrière au moins une fois tous les quatre downs, selon ESPN. Jarrett et Tyeler Davidson sont parmi les meilleurs stoppeurs de course de la ligue pendant deux semaines (dans des matchs où ils ont affronté les Seahawks et Ezekiel Elliott), également selon ESPN. Calvin Ridley est devenu un receveur de calibre 1a et est suffisamment armé pour les équipes qui déploient leur couverture vers Julio Jones. Matt Ryan réussit près de 70% de ses passes avec un très faible pourcentage de mauvais lancer. Alors bien sûr, ils sont sans victoire, non?

Vont-ils rebondir?

Je suis tenté de dire oui, surtout parce que je les ai choisis pour participer aux séries éliminatoires. Ils ont une partie avantageuse de leur calendrier à venir, bien que le défi de cette équipe ait toujours été de naviguer dans les sommets et les vallées les plus nébuleux d’une saison.

* * *

PANTHERS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Les Panthers ont une fiche de 0-2 car ils sont dans une reconstruction confuse. Ils ont joué une équipe de Raiders apparemment bonne pendant la semaine 1 et étaient toujours présentables lorsque Tampa Bay est revenu lors de la semaine 2 et a déclenché tout l’enfer.

Vont-ils rebondir?

Non, mais on ne sait pas s’ils le veulent vraiment. Si la Caroline joue bien ses cartes, elle émergera avec une poignée de sélections au repêchage élevé et (peut-être) le quart-arrière du futur en même temps que Tom Brady et Drew Brees prendront leur retraite et que Matt Ryan sera sur son 91e coordinateur offensif, rampant. vers la quarantaine. Cela ressemble à un plan, non?

* * *

BRONCOS

Pourquoi ont-ils 0-2?

Les Broncos ont une fiche de 0-2 car parfois la vie est injuste. Vous pouvez perdre le premier match sur un panier avec 20 secondes à jouer, puis perdre votre quart-arrière la semaine prochaine avec une blessure grave à son épaule de projection. L’espoir est que John Elway garde le cap et laisse les choses se dérouler. Au cours de la deuxième année, il semblait que Vic Fangio avait jeté les bases pour que les Broncos fassent du bruit dans une division dans laquelle ils n’avaient aucune raison d’être compétitifs. Noah Fant est une étoile montante et l’offensive semblait récupérable malgré le fait que leur ligne était toujours parmi les sous-performances les plus flagrantes de la NFL.

Vont-ils rebondir?

Oui. Lock est sorti pendant au moins trois semaines, ce qui signifie que les Broncos jonglent entre Jeff Driskell et Blake Bortles jusque-là. Si ce n’est vraiment que trois semaines, la blessure est survenue à peu près au meilleur moment. Denver a Miami et les Jets sur leur calendrier au cours du mois prochain et pourrait être en mesure de rester à flot jusqu’au retour de Lock. La horde de joueurs qui a pris le relais de Denver avant le début de la saison terminera-t-elle l’année satisfaite? Probablement pas. Denver terminera-t-il la saison avec le même optimisme qu’en 2019? Peut-être.