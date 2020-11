“Les Simpsons” est l’une des émissions de télévision les plus populaires et les plus appréciées au monde, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait eu plus d’une idée de publier des séries tirées de l’histoire au fil des ans. De quoi parlaient-ils et pourquoi n’ont-ils jamais été diffusés? Voici plus de détails sur les retombées de la plus longue sitcom américaine avec plus de 30 saisons.

Créé par Matt Groening, “Les Simpsons” suit la vie quotidienne de la famille de titres dans la ville de Springfield, ainsi que de leurs amis les plus proches et de quelques ennemis. Les aventures de cette famille unique de Simpson et d’autres citoyens de la ville pittoresque ont atteint d’autres médias, en particulier les bandes dessinées et les films; certains sont même devenus si populaires qu’à un moment donné, ils ont failli avoir leurs propres émissions dérivées. Dans d’autres cas, certains épisodes de la série auraient pu devenir les leurs, qu’il s’agisse d’une série dérivée ou d’un film, mais ils avaient tous un obstacle qui n’a pas permis de conclure l’idée.

Même si la famille Simpson Elle est la protagoniste de la série et est généralement au milieu de toutes sortes de conflits, de temps en temps la série s’est également concentrée sur d’autres personnages, ce qui permet au public de mieux les connaître. Cela les a rendus très populaires auprès des téléspectateurs, et cet accueil positif leur a presque donné leurs propres émissions. Rencontrez les quatre spin-offs de Les Simpsons”Et pourquoi ils ne se sont jamais produits, comme détaillé ..

Bien que la famille Simpson soit le protagoniste de la série et soit généralement au milieu de toutes sortes de conflits, de temps en temps, la série s’est également concentrée sur d’autres personnages (Photo: Fox)

LES QUATRE SPIN-OFFS DES «SIMPSONS» QUI NE SONT PAS ARRIVÉS

LE SPECTACLE KRUSTY LE CLOWN

Krusty le clown est l’hôte de l’émission «The Krusty the Clown Show» et le héros de Bart Simpson. Krusty est un autre genre de clown, car il n’est pas toujours heureux ou a la meilleure attitude, et au contraire est très cynique, fume beaucoup et la plupart du temps finit par dire des choses inappropriées en direct.

En 1994, Matt Groening a lancé une idée pour un spin-off d’action en direct centré sur Krusty, avec le doubleur du personnage, Dan Castellaneta, jouant le rôle. L’idée de base était que le clown déménagerait à Los Angeles et animerait son propre talk-show, et une blague courante aurait été qu’il vivait dans une maison sur pilotis en bois que les castors rongeaient continuellement. Cependant, les négociations ont échoué et la série n’a jamais eu lieu.

Krusty est un type de clown différent, car il n’est pas toujours heureux ou a la meilleure attitude, et au contraire est très cynique, fume beaucoup et finit la plupart du temps par dire des choses inappropriées en direct (Photo: Fox)

CONTES DE SPRINGFIELD

Une autre idée proposée (bien que cette fois animée) était “Tales From Springfield” ou “Tales from Springfield”, inspiré de l’épisode de la saison 7 ’22 courts métrages sur Springfield ‘. Cette émission se serait concentrée sur la ville en général plutôt que sur la famille Simpson, donnant à d’autres citoyens une chance d’être les protagonistes. Chaque semaine, il aurait présenté un cadre différent: trois histoires, une aventure avec un jeune Homer, ou une histoire sur un personnage de fond sans lien avec la famille Simpson. Malheureusement, cette idée n’est jamais venue quand Groening s’est rendu compte que le personnel n’avait pas la main-d’œuvre pour produire un autre spectacle comme “The Simpsons”; cependant, c’est toujours une idée très intéressante pour le personnel de création et de mise en œuvre.

Cette émission se serait concentrée sur la ville en général plutôt que sur la famille Simpson, donnant à d’autres citoyens une chance d’être les protagonistes (Photo: Fox)

SYMPTASIE

“Les Simpsons” ils critiquent et parodient souvent tout sur Disney, mais il y a aussi une certaine admiration pour ce que la «Maison de la Souris» fait depuis des décennies. Par exemple, Matt Groening a eu une idée pour une parodie de Fantasia, correctement intitulée “Simpstasia”, mais elle n’a jamais été produite car il aurait été trop difficile d’écrire un scénario de long métrage, bien qu’une idée similaire ait été ajoutée à l’épisode “Itchy & Scratchy Land”.

“Les Simpson” critiquent et parodient souvent tout ce qui concerne Disney, mais il y a aussi une certaine admiration pour ce que la “Maison de la souris” fait depuis des décennies (Photo: Fox)

TROY MCCLURE

Phil Hartman était intéressé par un film dérivé en direct de son personnage de Troy McClure, qui aurait été intéressant et drôle étant donné tous les films étranges dans lesquels McClure serait apparu. Bien qu’il y ait eu de l’enthousiasme pour le projet, il ne l’a jamais été, en raison du meurtre de Hartman en 1998, qui a incité Troy McClure à la retraite.

Phil Hartman était intéressé par un film d’action en direct dérivé de son personnage Troy McClure (Photo: Les Simpsons)

